Snoopy llegó con su casita roja al sur de la CDMX. Durante este verano, los niños pueden convivir y 'jugar' con Charlie Brown y el resto de la pandilla de Peanuts en una nueva experiencia lúdica dentro del centro comercial Perisur.

Aquí te contamos cuánto cuesta la entrada a este parque de juegos temático para que tus hijos se adentren al universo de esta icónica historieta mientras juegan y exploran.

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¿Que hay en parque de juegos de Snoppy en Perisur?

Pensada especialmente para niñas y niños, la experiencia de Snoopy transforma una parte de Perisur en un espacio de juego con estructuras inspiradas en el mundo de Peanuts, donde los menores se sumergen a la diversión en los distintos escenarios llenos de color y elementos interactivos que tiene.

Tus hijos podrán divertirse en una alberca de pelotas gigante.Foto: Centro Comercial Perisur

Por ejemplo:

Alberca de pelotas.

Resbaladilla.

Circuitos con obstáculos.

Toboganes.

Piano interactivo.

Tirolesa pequeña.

Rueda giratoria.

Casa del árbol.

Además,en toda el área lúdica podrán encontrar personajes de la pandilla: Charlie, Marcie, Lucy, Linus, Woodstock y por supuesto el icónico perrito beagle, Snoopy.

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Mientras los menores disfrutan de las atracciones, los adultos además de reencontrarse con personajes que marcaron su infancia, podrán usar el área de lockers y los espacios habilitados para esperar y supervisar a los peques.

¿Cuánto cuesta la entrada al parque de juegos de Snoppy en Perisur?

Ya sea que forme parte de una tarde de compras o una salida de vacaciones de verano, debes saber que el precio de entrada a este parque de juegos es de $150 por 30 minutos y solamente podrás adquirir los pases de entrada en el playground.

La experiencia está dirigida únicamente al público infantil, por lo que la estatura máxima permitida para ingresar es de 1.45 metros. La mínima es de 70 centímetros.

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Podrás esperar a tus hijos en las áreas designadas para los adultos.Foto: Centro Comercial Perisur

Los menores de 4 años deberán entrar acompañados de un adulto.

¿Cómo llegar a Perisur?

El playground de Snoopy en Perisur estará por una corta temporada durante el verano, específicamente hasta el 30 de agosto, en un horario de 11:00 a 20:30 horas.

Para llegar en automóvil puedes tomar el Anillo Periférico hasta llegar a la plaza y dejar tu vehículo en el estacionamiento del lugar.

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Podrás ver figuras de Peanuts en este parque de juegos en Perisur. Foto: Instagram @macarotter

Si prefieres el transporte público, una de las opciones más sencillas es tomar el Metrobús de la Línea 1 y bajar en la estación Perisur, que te deja muy cerca de la entrada principal del centro comercial.

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