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A sólo unos días del estreno de "Spider-Man: Brand New Day", la película de Sony Pictures y Marvel, se convierte en la segunda película en obtener las mejores ganancias en taquilla en EU, tan sólo en su primer fin de semana en cartelera, sólo por debajo de "Avengers: Endgame".
De acuerdo con las estimaciones, obtenidas por "The Hollywood Reporter", la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton, ya se ha convertido en todo un éxito, al menos, en términos de recaudación, pues a cuatro días de su estreno, la franquicia ha reunido ganancias que fluctúan entre los 355 millones de dólares.
Y, si bien, "Bran New Day" no arrebató el primer lugar a la cinta de 2019, "Avengers: Endgame", también producción de Marvel Studios, la cual se mantiene en la primera posición con 357, 1 millones de dólares percibidos, sí batió un récord con Sony Pictures, distribuidora que también produjo "Spider-Man", convirtiéndose en el debut más taquillero de esa compañía de cine.
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El director de Sony Pictures, Tom Rothman, ya ha concedido, a "The Hollywood Reporter", sus primeras impresiones de este logro:
"Para ser sincero, es fantástico, simplemente hay que hacer una película realmente magnífica, aunque también existen otros factores más técnicos; no ha habido una película así en cinco años, por lo que la escasez tiene su valor, el público está muy conectado con este personaje, es una historia con la que es muy fácil identificarse, no importa la edad que tengas, todos anhelamos conectar con los demás, todos necesitamos amigos y, de eso, se trata la película".
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A nivel internacional, la película, proagonizada por Zendaya y Tom Holland, obtuvo una suma de 572 millones de dólares y, de acuerdo con el portal especializado en cine, sí hubo una marca en la que "Spider-Man: Bran New Day" superó a "Avengers: Endgame"; se tratá del dinero recaudado durante el día de lanzamiento de las cintas en cines: "Spider-Man" recolectó 168 millones de dólares, mientras que "Avengers: Endgame" obtuvo 157, 8 millones de dólares.
melc
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