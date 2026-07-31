La nueva adaptación live action de "Street Fighter" mostró por primera vez a Jason Momoa caracterizado como Blanka, uno de los personajes más icónicos de la franquicia de Capcom.

El adelanto, compartido por Paramount Pictures y Legendary, también presenta el primer enfrentamiento entre Blanka y Ryu, una de las peleas más esperadas por los seguidores de la saga.

El trailer, además de dar un vistazo al aspecto del actor estadounidense, adelanta que la película buscará trasladar a la pantalla grande varios de los movimientos y poderes que hicieron famoso al videojuego.

La escena comienza con Ryu, interpretado por Andrew Koji, siendo llevado por los hombres de M. Bison a una especie de coliseo instalado dentro de una prisión. Rodeados por reclusos que esperan un combate brutal, el líder de Shadaloo anuncia el enfrentamiento.

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Antes de que Ryu entre en acción, Blanka aparece derrotando con facilidad a varios prisioneros. El personaje conserva el aspecto salvaje que lo convirtió en uno de los luchadores más reconocibles de "Street Fighter", mientras Jason Momoa adopta una presencia física e interpretación que recuerdan directamente al guerrero brasileño de los videojuegos.

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Cuando ambos finalmente se enfrentan, Ryu utiliza su clásico Hadouken para intentar detener a su rival, mientras Blanka responde con sus característicos ataques eléctricos, incluyendo referencias visuales inspiradas en Street Fighter II. Incluso hay un momento en el que la descarga eléctrica deja ver el esqueleto de uno de sus oponentes, un guiño que los jugadores reconocerán de inmediato.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del nuevo adelanto es que mantiene intactas varias de las habilidades sobrenaturales que definieron a la franquicia durante décadas.

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¿Quiénes forman parte del elenco de Street Fighter?

La película es dirigida por Kitao Sakurai y cuenta con un guion de Dalan Musson, quien participó en "Captain America: Brave New World"y en la serie "The Falcon and the Winter Soldier".

El reparto reúne a varias figuras de Hollywood como: Jason Momoa como Blanka, Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Callina Liang como Chun-Li, David Dastmalchian como M. Bison, Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog, Roman Reigns como Akuma, Andrew Schulz como Dan Hibiki y Eric André como Don Sauvage.

La nueva película de "Street Fighter" llegará a las salas de cine el 16 de octubre de 2026.

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