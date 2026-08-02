“César Costa no lo ha sufrido”, dice César Roel en una sala vacía de tonos grises. Viste saco oscuro y camisa azul y adopta una postura que lo acerca más al hombre formado en Derecho que al cantante habituado a los aplausos.

Sabe que ese personaje carismático del rock mexicano, que hizo cine y se volvió “Papá soltero” será eterno. Roel, en cambio, cumplirá 85 años el 13 de agosto.

“Cuando César Costa era más importante que César Roel, cuando el producto fue más importante que el ser humano, tuve una crisis muy fuerte”, reconoce en entrevista con EL UNIVERSAL.

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La ruptura entre la persona y el personaje ocurrió cuando había alcanzado aquello que persiguió desde joven: éxito, popularidad, dinero y atención. El problema, ahonda, apareció cuando todo eso dejó de hacerlo feliz.

César define el éxito y la popularidad como drogas poderosas. Ambas, explica, pueden hacer que un artista pierda el piso y crea que el personaje vale más que la persona que lo sostiene.

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“Imagínate que culminas tu sueño y logras tener todo lo que has acariciado: éxito, popularidad, dinero, las chavas... y de pronto no eres feliz. Dices: ‘¿Qué pasó? Cumplí con todo lo que me dijeron que me iba a hacer feliz y no soy feliz’”, cuenta.

La crisis forma parte de su biografía Lo mío fue un sueño, sus memorias, editorial Planeta.

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En 256 páginas recorre su infancia, sus primeros pasos al violín y la guitarra y el nacimiento de César Costa. También explica cómo logró llegar a esta edad tranquilo y en paz consigo mismo.

A punto de cumplir 85 años, ¿qué encuentra al mirar la vida que ha recorrido?

Que se aprende mucho de los errores. Cuando uno se equivoca, trata de entender qué hizo mal; cuando tiene éxito, suele pensar que es porque es muy bueno y rara vez se pregunta cómo llegó hasta ahí.

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El libro me obligó a hacer ese balance, a revisar mis aciertos y mis equivocaciones a lo largo de estos 85 años. Fue un viaje retrospectivo y profundo por todo lo que he vivido.

En el libro le habla a César Costa como si fuera alguien distinto. ¿Por qué?

Yo quería mostrar que César Costa es, para mí, otra persona. Soy yo mismo, pero al mismo tiempo no lo soy. Yo soy César Roel; César Costa es, de alguna manera, un producto que creé. Siempre ha sido mi gran compañero. Somos muy cercanos, es un gran amigo, un hermano, pero yo soy César Roel.

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César Costa siempre proyectó una vida en orden. ¿Se arrepiente de algo? Y si no, ¿cómo se logra eso?

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Yo creo que el balance ha sido muy positivo. He cometido muchos errores en mi carrera y en mi vida, pero, si no estoy completamente satisfecho, sí estoy en paz. Creo que haría prácticamente lo mismo; las decisiones importantes no cambiarían demasiado. Me siento bien conmigo mismo, es lo más importante.

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Pero sí he tenido crisis muy fuertes que pude superar y que me permitieron llegar a este punto. Una ocurrió cuando mi personalidad todavía no estaba bien definida, cuando César Costa era más importante que César Roel, cuando el producto se volvió más importante que el ser humano.

¿Cómo vivió esa crisis?

Fue un momento muy difícil. Me costó mucho trabajo entenderlo, pero afortunadamente llegué a controlarlo, a comprenderlo y a encontrar la solución. Entendí qué era realmente importante para mí y pude poner en proporción quién era César Costa y quién era yo, César Roel.

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Ahora me llevo muy bien con él, pero hubo un momento en que César Costa se me subió mucho. Es un problema muy duro que todos los artistas, y también los políticos, pueden llegar a tener.

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Cuando hay una figura pública muy fuerte, uno puede perderse a sí mismo muy fácilmente. Entonces vienen problemas muy serios que pueden llevar incluso al suicidio o a perderse completamente, de una u otra manera.

Le costó a César Roel vivir detrás de César Costa...

Sí, le costó mucho. César Costa no lo sufrió tanto: sigue en la calle, la gente lo reconoce, lo mima, lo quiere. “Hola, Cesarín, ¿cómo estás? Saluda a la Peggy. Oye, adiós, Papá Soltero”. La gente lo sigue queriendo, pero César Roel sufrió mucho cuando no supo manejar esa dualidad.

¿Y cómo se supera algo así?

Con el psicoanálisis. Me metí muy, muy en serio en ese proceso, en tratar de entender qué me estaba pasando y por qué no era feliz. Aparentemente tenía todo lo que uno puede aspirar a tener y, aún así, algo no andaba bien.

Imagínate que culminas tu sueño y logras todo lo que has acariciado: éxito, popularidad, dinero, las chavas... y de pronto no eres feliz. Dices: “¿Qué pasó? Cumplí con todo lo que me dijeron que me haría feliz y no lo soy”.

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¿Recuerda cuándo se dio cuenta de eso?

Un día iba en mi Jaguar, un Jaguar precioso, convertible. Iba por Tasqueña, en el carril izquierdo, me tocó el alto.

Acababa de llover y había un charquito en el camellón. Allí había unos niños jugando con un pedacito de madera, riéndose a carcajadas, como si ese charco fuera una gran aventura.

Me quedé viéndolos. Ellos estaban felices y yo los veía con una enorme envidia. Pensé: “Qué envidia de estos niños”. Hasta que me tocaron el claxon porque el semáforo ya había cambiado. Entonces me pregunté: “¿Cómo recupero esa sencillez?”

¿Y cómo se recupera?

En las cosas básicas, en las cosas más sencillas, había perdido el gusto por pararme a tomar un helado, había perdido la ilusión por cantar, por ejemplo, tuve que regresar a lo básico, a las cosas más sencillas.

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¿Cómo lo vivió su familia?

Honestamente, no lo vivieron muy de cerca. Fue una batalla muy interna, aunque supongo que se dieron cuenta del cambio cuando volví a llevar a mis hijas a la escuela y a compartir más con ellas. Nunca exterioricé todo eso; siempre he sido muy hermético con mis cosas. Mi esposa sí lo supo, ella se dio cuenta.

¿Cómo se encuentra ahora?

Ya pasé esa materia y ahora te lo puedo platicar abiertamente. Hoy puedo hablar de manera muy directa, muy cruda, sobre un tema que fue muy duro para mí. Creo que ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida, sin la menor duda.

¿Qué le diría a los jóvenes que sueñan con la fama?

Si tú pones todo tu valor como ser humano en esa actividad, sientes que te mueres cuando deja de valer, porque todo tu valor estaba depositado ahí y esa actividad no eres tú, es un producto que tú creaste. Ese es el peligro. Por eso hay tanto suicidio; me refiero no solamente a quitarse la vida, también a meterse en las drogas o en el alcohol. Eso también es un suicidio porque te vas destruyendo poco a poco.

¿Usted fue un rebelde?

La rebeldía puede ser negativa o positiva. En mi caso fue muy positiva. Nunca me consideré un rebelde negativo; al contrario, me considero un rebelde positivo. Terminé mi carrera de Derecho y he llevado una vida sumamente positiva, creo yo.

¿Y cuánta rebeldía hizo falta para abrirle camino al rock?

Junto con Los Rebeldes del Rock, Los Teen Tops y Los Locos del Ritmo, fuimos de los primeros grupos que iniciamos el rock en México. Comencé con el rock and roll, después pasé al rock lento y a la balada. Al principio nos consideraba rebeldes sin causa, pero poco a poco lo fue entendiendo . Al final, el rock fue aceptado y se convirtió, a nivel mundial, en el idioma que adoptó por la juventud.

¿Con qué sigue soñando?

Con los angelitos, dice entre risas.¿Qué sueño? Todavía sueño con varios proyectos de televisión que tengo, con tener salud el mayor tiempo posible, con seguir teniendo amigos queridísimos y poder verlos lo más posible. Sueño con que mis hijas sean felices y que mis nietos también lo sean. En fin, sueño con todo lo que la vida todavía me pueda brindar.

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