El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que los intentos del gobierno federal por controlar las redes sociales forman parte de una ruta autoritaria que busca reducir los espacios de libertad, silenciar las críticas y controlar la conversación pública en México.

En un comunicado, señaló que existen riesgos y delitos en el entorno digital que deben atenderse, particularmente aquellos que afectan a niñas, niños y adolescentes; sin embargo, afirmó que ninguna regulación puede utilizarse para censurar opiniones, retirar contenidos críticos o perseguir a quienes cuestionan al poder.

“Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado”, sostuvo.

Lee también Dan prisión preventiva a Ramón Álvarez “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; ingresa al Altiplano

Romero Herrera advirtió que el intento de controlar las redes sociales no es un hecho aislado, sino una acción más dentro de la ruta autoritaria que Morena ha seguido para concentrar el poder, debilitar los contrapesos y reducir los espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al gobierno.

“Primero atacaron a los organismos autónomos, después debilitaron al Poder Judicial, todos los días desacreditan a periodistas y opositores desde la mañanera y ahora pretenden controlar lo que los mexicanos dicen en las redes sociales. La censura es una pieza más del proyecto de Morena para completar una dictadura en la que el gobierno decida qué se puede decir, quién puede expresarse y cuál debe ser la única versión de la realidad”, afirmó.

[Publicidad]

El dirigente nacional del PAN alertó que permitir que las autoridades determinen unilateralmente qué información es verdadera, falsa o inconveniente abriría la puerta a una aplicación política y discrecional de la ley.

Lee también Los Deltas, el brazo del CJNG en las costas de Jalisco y Nayarit; su líder es Hugo Mendoza, “El Sapo”

“El gobierno no puede ser juez y parte. No puede imponer su propia versión de los hechos y después utilizar el aparato del Estado para desacreditar, perseguir o silenciar a quienes piensan diferente”, expresó.

[Publicidad]

Jorge Romero señaló que una muestra clara de este ejercicio de poder ocurre diariamente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde donde presuntamente se desacredita a periodistas, ciudadanos y opositores con información presentada por el propio gobierno, sin que las personas señaladas cuenten con condiciones equivalentes para ejercer su derecho de réplica.

“La mañanera se ha convertido en un tribunal político sin derecho de réplica. Desde el poder se acusa, se descalifica y se pretende imponer una verdad oficial. Ese no es el comportamiento de un gobierno democrático que respeta las libertades”, aseveró.

Lee también Territorium retiene evidencias de trampas en examen de la UNAM; contrato la faculta para almacenar audio y video de aspirantes

[Publicidad]

Asimismo, advirtió que México comienza a recorrer una ruta similar a la seguida por países donde los gobiernos primero desacreditaron a la prensa, después controlaron los medios y las redes sociales, y finalmente limitaron el derecho de la ciudadanía a expresarse.

“La pérdida de la libertad de expresión no sucede de un día para otro. Comienza cuando se normaliza la descalificación, se castiga la crítica y el gobierno pretende decidir qué pueden decir las personas y qué información tienen derecho a conocer”, puntualizó.

Jorge Romero reiteró que Acción Nacional defenderá la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso libre a las plataformas digitales, así como el derecho de periodistas, creadores de contenido y ciudadanos a cuestionar al poder sin miedo a represalias.

[Publicidad]

Lee también Él es "La Quiringua", líder Los Reyes; es señalado de reclutar mercenarios y controlar pistas de aterrizaje para el narco

“México no necesita un gobierno que controle las redes sociales ni una autoridad que determine cuál es la única verdad permitida. La democracia necesita ciudadanos libres, instituciones fuertes y voces que puedan cuestionar al poder. El PAN estará siempre del lado de esas libertades”, concluyó.

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, en una fotografía de archivo. Foto: Especial

Gobierno busca censurar opositores y medios que no se alinean: Añorve

Morena va de fracaso en fracaso, con un gobierno sin rumbo que ya perdió la narrativa frente a las redes sociales y ante los medios de comunicación que no se alinean y lo que más le preocupa es que sigue perdiendo credibilidad ante la opinión pública, aseguró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños.

[Publicidad]

En un comunicado, advirtió que como ya el gobierno ya no puede controlar la conversación, ahora le apuesta a la censura, con el pretexto de salvaguardar el “derecho de las audiencias”, con lo que pretende silenciar las críticas de políticos opositores y las incomodas voces en radio y televisión, “en un atentado contra el libre ejercicio de la información y la libertad de prensa”.

Denunció que los morenistas también irán contra los informativos en plataformas digitales que ayer llamaban “benditas redes sociales” y que hoy les estorban.

“Ellos decidieron apostarle a la censura, a terminar con la libertad de expresión porque les incomodan los señalamientos, les duele la crítica y porque esto ha llevado al gobierno y a Morena a caer estrepitosamente en las preferencias electorales”, enfatizó.

[Publicidad]

Añadió que en Morena están desesperados porque “su movimiento está muy debilitado ante la serie de ocurrencias, mentiras e ineficacia y ya se dieron cuenta que no les alcanza con los programas sociales, que, por cierto, no son un regalo de los morenistas, sino una obligación gubernamental consagrada en la Constitución.

Respecto al ordenamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) para que senadores del PRI retiren de sus redes sociales expresiones que le son incómodas al partido gobernante, el legislador guerrerense advirtió que el órgano electoral y su Consejo General están para defender la democracia y la libertad de expresión, no para encontrar pretextos e intentar callar a la oposición.

“Hoy ordenan borrar publicaciones incómodas para el poder, pero mañana querrán decidir qué se puede decir y qué no. Así avanza el autoritarismo en nuestro país y el INE no puede prestarse a esas prácticas antidemocráticas”, recalcó.

em