En el día 17 de su paro nacional indefinido, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán este miércoles una movilización en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, como parte de su jornada de presión para exigir atención a su pliego petitorio.

El ala magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantiene además su plantón en el Zócalo capitalino y ha advertido que continuará con las movilizaciones hasta obtener respuestas a sus demandas.

La concentración está convocada para las 10:00 horas en el cruce de Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur.

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Maestros de la CNTE protestan este 17 de junio en Plaza Paseo Acoxpa (17/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Para hoy se prevé la asistencia de alrededor de mil 200 manifestantes, quienes se reunirán en las inmediaciones del estadio y de la plaza comercial Paseo Acoxpa.

Cabe destacar que los maestros intentarán llevar este miércoles su protesta a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en donde se jugará el partido de Uzbekistán contra Colombia.

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La protesta forma parte de la estrategia de movilizaciones que la CNTE mantiene desde hace más de dos semanas. Apenas este martes, maestros disidentes realizaron bloqueos en distintos puntos de Paseo de la Reforma, generando afectaciones a la circulación en una de las principales vialidades de la capital.

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Maestros de la CNTE protestan este 17 de junio en Plaza Paseo Acoxpa (17/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Entre sus principales exigencias se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, el retorno a un sistema de pensiones sin Afores, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, el cese de descuentos a trabajadores que participaron en las movilizaciones y mayores recursos para educación, salud y seguridad social.

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También demandan mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales y el cumplimiento de los acuerdos de no represión contra el magisterio.

Las autoridades prevén afectaciones viales en la zona sur de la Ciudad de México durante el desarrollo de la movilización.

Aseguran mazos, cohetones, palos y tubos tras revisión a vehículos en protesta de la CNTE

Aseguran mazos, cohetones, palos y tubos tras revisión a vehículos en protesta de la CNTE (17/06/2026). Foto: Especial

Durante las manifestaciones realizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó acciones preventivas sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte.

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Durante la revisión a dos vehículos de manifestantes que se encontraban en la zona, los uniformados localizaron en la cajuela de uno de ellos diversos objetos, entre ellos dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos metálicos.

Los objetos fueron asegurados por los elementos de la SSC. La situación continúa en desarrollo mientras se mantienen los dispositivos de seguridad y vialidad en la zona.

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CETEG acusa que fueron encapsulados en avenida del Imán

La CETEG acusó que fueron encapsulados sobre la avenida del Imán y que fue reprimida su protesta social por manifestarse en el marco del Mundial, además que se presentaron agresiones físicas.

"Nos están pidiendo que descendamos del vehículo, sin ninguna orden de que podamos ser revisados (...). Para podernos bajar necesitan tener una orden", dijo la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces, al señalar que les querían sembrar evidencia.

Denunciaron los integrantes de esta sección de Guerrero que su equipo de sonido fue destruido para que no se pudieran manifestar.

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