Aunque aún permanecen en calles del Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la posibilidad de sostener una reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al señalar que la atención de las demandas del magisterio le corresponde a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación (SEP).

La Mandataria fue cuestionada sobre la insistencia de la Coordinadora para dialogar directamente con ella en torno a sus exigencias laborales y de seguridad social.

“Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación”, respondió al ser consultada sobre si continuaba descartado un encuentro.

La CNTE mantiene desde hace más de dos semanas un paro nacional y movilizaciones en la Ciudad de México para exigir, entre otros puntos, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejores condiciones de jubilación y pensiones para los trabajadores.

El lunes, la Presidenta informó que “por lo pronto” no hay reuniones programadas en los próximos días entre el gobierno federal con la Coordinadora.

Indicó que por lo pronto lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para resolver las problemáticas del magisterio, entre ellas la desaparición de la USICAMM.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más