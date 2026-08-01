La lluvia que cayó este sábado 1 de agosto en la Ciudad de México hizo dudar a algunos fans sobre si el segundo concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros se llevaría a cabo.

Aunque el show comenzó sin contratiempos, el piso mojado le jugó una mala pasada al cantante. Mientras interpretaba uno de sus éxitos, Harry Styles resbaló y terminó en el suelo.

Lejos de detener la presentación, el británico siguió cantando desde el piso durante unos segundos, como si estuviera posando, lo que provocó gritos y risas entre los asistentes.

Harry Styles slip sliding (and almost catching himself) on stage at Estadio GNP Seguros in Mexico City, Mexico - August 1 (via @dunnestappen) pic.twitter.com/keflYnEyHZ — BOHS Together On Tour (@bohstogether) August 2, 2026

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De acuerdo con usuarios en redes sociales, tras el incidente el cantante bromeó con el público al decir: “Como ya me he resbalado… diría que esta vez nos hemos conocido de verdad. ¡Es una sensación agradable!”.

Además de la lluvia, durante la noche también se registró la caída de granizo en las inmediaciones del recinto.

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Este fue el segundo de los seis conciertos que Harry Styles ofrecerá en la Ciudad de México como parte de su gira Together Together, con la que repasa algunos de los temas más populares de su carrera, además de incluir guiños a su etapa en One Direction.

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