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Culiacán, Sin. – Pese a la presencia de fuerzas federales y estatales, en la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa, se volvieron a presentar nuevos hechos de violencia, en los que, en un periodo menor de cuarenta y ocho horas, tres personas fueron asesinadas; una de ellas fue decapitada y otra fue una mujer.
Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas de que sobre la calle Eusebio Rivera, de dicha comunidad, personas armadas atacaron a un vecino, por lo que, al presentarse, junto con paramédicos, determinaron que el hombre había muerto.
Según la información que se recabó en el sitio del atentado, la víctima, vecino de esa comunidad, de nombre Jorge Adrián “N”, de 50 años de edad, recibió varios disparos cuando se dirigía a su hogar; pese a que el ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un fuerte operativo de búsqueda de los agresores, estos lograron huir.
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Un día antes de este ataque, cerca de Tecualilla, del municipio de Escuinapa, debajo de un puente vial que conecta la carretera México-Nogales con la autopista de cuota Mazatlán-Tepic. Fue abandonada la cabeza de una persona del sexo masculino, a la que le colocaron una pancarta con mensaje intimidatorio.
Las autoridades federales y estatales que acudieron al sitio no localizaron el resto del cuerpo, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron los primeros trabajos forenses para identificar a la víctima.
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En esta misma comunidad, varias horas antes, sobre la carretera Mazatlán-Tepic, fue descubierto el cuerpo de una mujer, de apariencia joven, que presentaba impactos de bala, identificada como Azucena “N”, vecina de esa misma población.
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mahc/LL
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