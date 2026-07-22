Culiacán, Sin.- La violencia continúa presente en Mazatlán, pese al intenso operativo de seguridad vacacional que se tiene desplegado, en puntos distintos del puerto, dos personas fueron privadas de la vida a balazos y tres civiles fueron detenidos por el ejército con un arsenal compuesto de 5 armas automáticas, cargadores y explosivos.

Elementos del Ejército en operativos que mantienen en el medio urbano y rural del puerto ubicaron a personas armadas que viajaban en un vehículo rojo, con los que sostuvieron intercambio de disparos hasta que estos lograron ser detenidos.

A los tres civiles se les encontró cuatro fusiles automáticos, un Barrett-50, sesenta y nueve cargadores abastecidos, mil 823 cartuchos útiles, varias dosis de sustancias tóxicas y 12 artefactos explosivos de fabricación artesanal.

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En una zona enmontada que conduce a la comunidad de El Armadillo fue descubierto el cuerpo de un hombre con impactos de bala, el cual vestía un pantalón de mezclilla y no portaba ningún tipo de identificación.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que en el fraccionamiento Real Pacífico, un empresario, de nombre Valentín “N”, de 49 años de edad, quien conducía una camioneta de color gris fue asesinado de varios disparos de armas automáticas.

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Según los datos dados a conocer, la victima circulaba por la calle Camarón, al llegar a una bodega fue interceptado por personas armadas, los cuales le dispararon en varias ocasiones, por lo que la camioneta que conducía recibió varios impactos.

Ataque a restaurante en Mazatlán deja una mujer muerta y tres heridos

Una mujer resultó muerta y tres comensales más heridos, en un ataque a balazos en el interior del tradicional restaurante El Habal, ubicado en la comunidad del mismo nombre, en la salida norte de la ciudad de Mazatlán, donde fuerzas federales mantienen un operativo de búsqueda de los responsables.

Los datos preliminares de este hecho apuntan a que personas armadas que llegaron en un vehículo descendieron, se introdujeron al conocido restaurante y dispararon contra contra varios clientes que comían tranquilos, presuntamente la mujer, se convirtió en una víctima colateral del atentado.

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En el lugar de los hechos, el ejército y elementos de la Marina mantienen un cerco de seguridad en espera que los peritos de la Fiscalía General del Estado arriben al lugar para levantar las actas respectivas por la muerte violenta de una mujer y las lesiones que presentaron tres hombres que fueron llevados a un hospital.

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