La mañana de este miércoles usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y afectaciones en las líneas 3, A, 12 y 7, donde denunciaron largos tiempos de espera, trenes detenidos y avance lento durante las primeras horas de servicio.

En la Línea 3, usuarios reportaron demoras de hasta 25 minutos sin el paso de trenes: "Línea 3. Dir Universidad, 25 minutos sin pasar trenes" y "Línea 3 con mucho retraso y se queda detenido en cada estación".

El STC Metro informó: "Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3".

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En la Línea A, pasajeros denunciaron retrasos y aglomeraciones tanto en Santa Martha como en Agrícola Oriental: "Que pasa con la línea A 20 minutos parados en Santa Martha no avanza el tren y se sigue aglomerando la gente dirección Pantitlán" y "Porque la línea A está tan lenta? Llevamos 10 min parados en Agrícola dirección La Paz y no avanza? Iba con buen tiempo para la entrada a mi trabajo y ahora ya voy tarde que pasa!!!".

El Metro explicó que la afectación se debía a labores de rescate de un animal en la zona de vías: "Buen día. Se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea A, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes".

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En la Línea 12, usuarios reportaron la detención del servicio con dirección a Mixcoac: "Línea 12 dirección Mixcoac detenida" y "¿Qué pasa en la línea 12? No pasa ningún tren ;(".

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En la Línea 7, pasajeros denunciaron tiempos prolongados de espera y trenes realizando base en diversas estaciones: "Vagón 1560 dirección Rosario haciendo base en cada estación llevamos 10 minutos en Auditorio, no hay alta afluencia y no hay lluvia" y "Línea 7 como siempre en Barranca un montón de gente y no hacen nada, los metros se siguen llevando prisa más de 15 min esperando".

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