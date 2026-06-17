En plena celebración de la Copa del Mundo, de la que la Ciudad de México es sede, la administración local instaló figuras de ajolotes rosas y de Quetzalcóatl en postes del primer cuadro del Centro Histórico.

A sólo unos pasos de la plancha del Zócalo, donde se lleva a cabo el FIFA Fan Fest, ayer se vieron estas figuras en cuatro postes de luz ubicados en avenida 20 de Noviembre, aun cuando en esta vialidad permanecen las casas de campaña del plantón que mantienen los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde hace dos semanas.

Se trata de figuras de cartonería que aparentan estar trepando por el poste. Ambas conforman la imagen que eligió el Gobierno de la Ciudad de México para la justa deportiva: un ajolote de color rosa y un Quetzalcóatl verde.

Las figuras del ajolote y el Quetzalcóatl fueron seleccionadas por el gobierno central para el Mundial. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

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Estas figuras son las mismas que se pintaron en cruces viales con la leyenda “La pelota vuelve a casa”.

Los ajolotes y el Quetzalcóatl han llamado la atención de los visitantes nacionales y extranjeros que se acercan al Zócalo, por lo que aprovechan para tomar fotografías de ellos.

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En la calle 16 de Septiembre también se colocaron adornos para recibir a los turistas que llegan a la capital debido a la justa deportiva. En este punto del Centro Histórico se instalaron figuras relacionadas con la lucha libre: máscaras, luchadores, así como arcos con motivos de esta disciplina.

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En las bases de estas esculturas, que llamaron la atención de locales y extranjeros que se acercaban para tomarse fotografías, se aprecia la frase “La pelota vuelve a casa”, eslogan del Gobierno capitalino durante el Mundial.

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