Con 92 carpetas de investigación abiertas, el robo de celulares es el delito que más se ha cometido en la Ciudad de México en el contexto de la Copa del Mundo 2026, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Ante esto, las autoridades capitalinas han publicado en redes sociales las imágenes de los teléfonos celulares que han sido recuperados, para facilitar que sus dueños puedan reconocerlos y tenerlos de vuelta.

Desde el pasado 11 de junio, cuando tuvo lugar la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, hasta este martes 16, las autoridades han detenido a 11 personas por este delito. No obstante, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha recuperado y puesto a disposición de la FGJ-CDMX, 44 dispositivos telefónicos, dio a conocer el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

"La propia Fiscalía ha hecho una invitación en redes sociales, a que las personas que puedan reconocer los dispositivos", expresó Pablo Vázquez Camacho. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

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“La propia Fiscalía ha hecho una invitación en redes sociales, a que las personas que puedan reconocer los dispositivos se presenten para la recuperación de los mismos”, expresó.

Durante una conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario detalló que se han publicado diversas medidas para prevenir este delito, en el contexto del Mundial, por ejemplo, evitar contraflujos en lugares que tengan una concentración importante de personas.

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“Cuando tenemos aglomeraciones o eventos de la escala como los que hemos tenido, hay gente que busca esto para aprovechar la oportunidad y realizar los robos. Son generalmente, casi diría en su absoluta mayoría, robos sin violencia, que aprovechan que la persona descuida las pertenencias o las guarda en lugares que son de fácil acceso a quienes pasan a un costado de ellos”, manifestó.

En el Fan Fest del Zócalo hay más de 200 elementos de la Policía Bancaria Industrial. Foto: Arantxa Meave

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Advirtió que esto “no quiere decir que la Secretaría no esté pendiente y no esté vigilando”, pues aseguró que en todos los eventos hay uniformados que están entre los asistentes, por ejemplo, en el Fan Fest del Zócalo hay más de 200 compañeros de la Policía Bancaria Industrial, que están distribuidos en toda la plancha, justamente para evitar este tipo de delitos.

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“Tenemos personal de Inteligencia, realizando vigilancias también en la zona, además de todo el sistema de videovigilancia. Sabemos reconocer a partir de la videovigilancia, patrones de comportamiento en las multitudes donde se dan estos eventos y es así como logramos las detenciones”, señaló.

vr/cr