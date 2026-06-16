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A cinco días del inicio del Mundial 2026, aún no concluyen los trabajos en los puentes que conectan Calzada San Antonio Abad con el Jardín Flotante, por lo que la ciudadanía tiene que acceder desde otros puntos, como Plaza Tlaxcoaque.
En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que los dos puentes que están a dos calles del Metro Chabacano aún siguen sin poder abrir a la ciudadanía, pese a que lucen completos.
Son dos puentes los que darán acceso a la Jardín Flotante, mismos que ya fueron pintados de rosa y guinda; sin embargo, los trabajos continúan en la conexión con el parque elevado y con la instalación de infraestructura para elevador.
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Al inicio de las escaleras se colocaron vallas para impedir el acceso a la ciudadanía, los cuales tienen que caminar hasta el Metro San Antonio Abad para poder acceder al Jardín Flotante.
Más adelante se encuentra otra escalera que también fue cercada por la presencia de la audiencia ciudadana que realizará la jefa de Gobierno, Clara Brugada; sin embargo, este acceso sí se encuentra abierto, y solo se debe informar a los elementos del Gobierno para poder ingresar.
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Mientras que el acceso principal, en Plaza Tlaxcoaque, se encuentra totalmente abierto, y se puede ingresar sin problemas.
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Brugada realizará audiencia en Parque Elevado
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizará la audiencia ciudadana en la Calzada Flotante.
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En el lugar, aparatos –como las bocinas– fueron cubiertos en dado caso de que inicie la lluvia.
A pesar del retiro de vallas, continúan afectaciones a transeúntes y comercios en el Centro Histórico; reportan problemas de movilidad
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jecg/cr
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