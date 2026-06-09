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Luego de que este domingo se difundieron imágenes de goteras y filtraciones de agua en la reabierta y renovada estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, el secretario de Obras, Raúl Basulto, adelantó que se ampliará la cantidad de bajadas pluviales que capta el Jardín Flotante, así como la colocación de canalones (canaletas) para desalojar el agua de forma adecuada.
Dijo que estos trabajos se realizarán a partir de la madrugada de este martes, al cierre del servicio del Metro y afirmó que si fuera necesario, incluso se duplicará la cantidad de bajadas pluviales. Ayer, un día después de ser reabierta, EL UNIVERSAL constató que había goteras en el techo y el agua llegaba al anden del Metro.
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