La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que desde que se abrió el Fan Fest del Zócalo capitalino, se han recibido 412 mil personas, lo que lo convierte a este lugar en la “sede mundialista más exitosa” de las 16 ciudades donde se lleva a cabo la Copa del Mundo.

“Es la sede con más ambiente, con mejor ambiente, que es con mayor participación de la población y con mucho entusiasmo. Es la que tiene las mejores condiciones de estar viviendo un Mundial”, aseveró.

"Es la sede con más ambiente, con mejor ambiente, que es con mayor participación de la población y con mucho entusiasmo", dijo la jefa de Gobierno. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Al advertir que su administración se propuso hacer todo para que la CDMX fuera “la mejor sede” del Mundial, la mandataria capitalina aseguró que se está logrando, ya que no sólo es lo que ocurre en el Fan Fest del Zócalo capitalino, sino en los otros 18 festivales futboleros que hay por toda la ciudad.

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"Nos estamos convirtiendo en la sede más exitosa por su número y por su ambiente, de todo el Mundial de futbol", destacó Clara Brugada. Foto: Especial

“Se logró integrar lo que acontece en el propio Mundial, lo que sucede en el estadio, lo que sucede en nuestro querido Zócalo capitalino, como la sede más grande, con más participación, con más ambiente de todas las sedes, pero también a lo largo y ancho de toda la ciudad. Entonces, nos estamos convirtiendo en la sede más exitosa por su número y por su ambiente, de todo el Mundial de futbol”, dijo.

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