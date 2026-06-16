Al señalar que los delitos de alto impacto se redujeron en un 8% en los primeros cinco meses de 2026 respecto al año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Copa del Mundo 2026 llegó a una Ciudad de México “cada vez más segura”.

“El torneo más importante del planeta llegó a una ciudad más segura, mejor preparada y con una policía más fuerte, preparada y cercana a la ciudadanía”, afirmó.

Durante la presentación del informe de seguridad correspondiente a mayo de 2026, Brugada Molina afirmó que actualmente se cometen menos de 50 delitos de alto impacto cada día, con una reducción del 33% respecto al inicio de su administración, cuando la cifra era de 74 delitos diarios.

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“La estrategia de seguridad evita todos los días que cerca de 100 familias sufran diariamente, ya sea un robo violento, una agresión, un delito que les cambie la vida”, dijo.

La mandataria capitalina subrayó que hasta mayo pasado, el número de víctimas de homicidios dolosos cayó un 8.8% en comparación al año anterior. Foto X @ClaraBrugadaM

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina subrayó que hasta mayo pasado, el número de víctimas de homicidios dolosos cayó un 8.8% en comparación con el año anterior.

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Asimismo, indicó que entre enero y mayo se logró la desarticulación de 41 células criminales en la capital del país, mientras que sólo en mayo, la FGJ-CDMX logró la detención de dos líderes criminales y de cinco operadores de células delictivas.

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En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que desde que inició la actual administración, han sido detenidas 10 mil 897 personas por delitos de alto impacto en la CDMX.

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