Cuautitlán Izcalli, Méx. – Luego de que el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli señalara fallas en el cárcamo de la colonia Valle de las Flores, a cargo de la empresa Aleatica, y que dejó afectaciones en casas y en el Circuito Exterior Mexiquense, la operadora de la vialidad de cuota informó que se han activado las medidas operativas y de mantenimiento para mitigar riesgos y preservar la seguridad de los usuarios.

Pobladores de esa comunidad bloquearon ayer por varias horas el CEM, tras la intensa lluvia que derivó en un tercer desbordamiento del cárcamo en lo que va de junio, y al lugar llegaron funcionarios municipales, entre ellos el alcalde Daniel Serrano Palacios, acordando acciones inmediatas para atender la problemática.

La empresa privada a cargo de la operación de la vialidad de cuota fijó un posicionamiento luego de las afectaciones ocurridas por las intensas lluvias que han caído en el Valle de México.

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“Se mantienen desplegadas brigadas de atención preventiva y correctiva que realizan labores permanentes de limpieza, desazolve y monitoreo en los puntos con mayores afectaciones”, indicó Aleatica.

Además, implementan equipos de bombeo para restablecer las condiciones de la vialidad en el menor tiempo posible.

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Aleatica manifestó que la problemática hidráulica rebasa el ámbito de la autopista y aseguró que mantienen coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales.

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Lo anterior, con la finalidad de “impulsar soluciones integrales que contribuyan a reducir los efectos de eventos climatológicos extraordinarios como estos”.

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mahc/LL