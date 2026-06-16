La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 16 de junio se tiene prevista una marcha de la CNTE en inmediaciones de la Torre del Caballito a las 10 horas. Los profesores piden la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales e incremento salarial al 100% al sueldo.

Amigos del Refugio Franciscano se manifestarán a las 10 horas en el centro comercial Reforma 222. Exigen la devolución de los perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026, al afirmar que el refugio ha cumplido con todos los requisitos solicitados por las autoridades.

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizará una manifestación a las 9 horas en la estación Terminal Aérea del Metro. También habrá recolección de firmas en apoyo al pueblo palestino.

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El grupo "La Fiebre Amarilla" llevará a cabo el banderazo en apoyo a la Selección de Fútbol de Colombia, que congregará a aficionados, simpatizantes y miembros de la comunidad colombiana en cuatro puntos:

Monte de las Cruces No. 273, Col. Tianguillo, alcaldía Cuajimalpa.

Ángel de la Independencia.

Hotel "Westin" Santa Fe.

Roof Mercado Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

El colectivo "No Más Presos Inocentes" se manifestará a las 13:30 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en apoyo a la audiencia del presunto responsable de los delitos de abuso sexual y violencia familiar. Con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.

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El Grupo Ternurines Guerrilleros realizará la actividad "Metro Popular", consistente en la toma de accesos y torniquetes en la estación del Metro Indios Verdes.

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La Red Trinacional Antimundial se manifestará a las 17 en el Estadio de la Ciudad de México. Piden una respuesta por parte del secretario de Gobierno de la Ciudad de México a la solicitud de que sea devuelto el antimural de más de 50 metros de longitud colocado previamente en la zona.

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