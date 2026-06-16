Metrópoli | 16-06-26 | 09:52 | Actualizada | 16-06-26 | 09:52 |

La () informó que para este martes 16 de junio se tiene prevista una en inmediaciones de la Torre del Caballito a las 10 horas. Los profesores piden la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales e incremento salarial al 100% al sueldo.

Amigos del se manifestarán a las 10 horas en el centro comercial Reforma 222. Exigen la devolución de los perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026, al afirmar que el refugio ha cumplido con todos los requisitos solicitados por las autoridades.

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizará una manifestación a las 9 horas en la estación Terminal Aérea del Metro. También habrá recolección de firmas en apoyo al pueblo palestino.

Lee también

El grupo "La Fiebre Amarilla" llevará a cabo el banderazo en apoyo a la Selección de Fútbol de Colombia, que congregará a aficionados, simpatizantes y miembros de la comunidad colombiana en cuatro puntos:

  • Monte de las Cruces No. 273, Col. Tianguillo, alcaldía Cuajimalpa.
  • Ángel de la Independencia.
  • Hotel "Westin" Santa Fe.
  • Roof Mercado Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

El colectivo "No Más Presos Inocentes" se manifestará a las 13:30 en el , en apoyo a la audiencia del presunto responsable de los delitos de abuso sexual y violencia familiar. Con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.

[Publicidad]

El Grupo Ternurines Guerrilleros realizará la actividad "Metro Popular", consistente en la toma de accesos y torniquetes en la estación del Metro Indios Verdes.

Lee también

La Red Trinacional Antimundial se manifestará a las 17 en el Estadio de la Ciudad de México. Piden una respuesta por parte del secretario de Gobierno de la Ciudad de México a la solicitud de que sea devuelto el antimural de más de 50 metros de longitud colocado previamente en la zona.

[Publicidad]

mahc/LL

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]