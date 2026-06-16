Metrópoli | 16-06-26 | 09:32 | Actualizada | 16-06-26 | 09:32 |

Naucalpan, Méx.- Tras alcanzar acuerdos con el gobierno municipal, agremiados a Ducks México A.C. suspendieron las movilizaciones y afectaciones vehiculares que tenían programadas para este martes en distintos puntos de Naucalpan.

La organización informó que la decisión se tomó después de una mesa de trabajo con , en la que expusieron diversas problemáticas relacionadas con su actividad y presuntos actos de abuso de autoridad.

De acuerdo con un comunicado, en las reuniones participaron la titular de Desarrollo y Fomento Económico, Rubí Guarneros; el presidente municipal, Isaac Montoya; y la directora de Gobierno, Rosalba Gualitos, quienes escucharon los planteamientos de los integrantes de la agrupación.

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Ducks México A.C. señaló que, como resultado del diálogo, se establecieron acuerdos y compromisos que brindan certeza a las familias que dependen de las y de transporte que realizan sus agremiados.

Asimismo, reconoció la disposición de las autoridades municipales para atender sus demandas y afirmó que el diálogo permitió construir alternativas para resolver los conflictos planteados.

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Con esta decisión, las vialidades donde se contemplaban movilizaciones permanecerán sin afectaciones derivadas de esta protesta.

mahc/LL

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