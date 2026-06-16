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Naucalpan, Méx.- Tras alcanzar acuerdos con el gobierno municipal, transportistas y comerciantes agremiados a Ducks México A.C. suspendieron las movilizaciones y afectaciones vehiculares que tenían programadas para este martes en distintos puntos de Naucalpan.
La organización informó que la decisión se tomó después de una mesa de trabajo con autoridades municipales, en la que expusieron diversas problemáticas relacionadas con su actividad y presuntos actos de abuso de autoridad.
De acuerdo con un comunicado, en las reuniones participaron la titular de Desarrollo y Fomento Económico, Rubí Guarneros; el presidente municipal, Isaac Montoya; y la directora de Gobierno, Rosalba Gualitos, quienes escucharon los planteamientos de los integrantes de la agrupación.
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Ducks México A.C. señaló que, como resultado del diálogo, se establecieron acuerdos y compromisos que brindan certeza a las familias que dependen de las actividades comerciales y de transporte que realizan sus agremiados.
Asimismo, reconoció la disposición de las autoridades municipales para atender sus demandas y afirmó que el diálogo permitió construir alternativas para resolver los conflictos planteados.
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Con esta decisión, las vialidades donde se contemplaban movilizaciones permanecerán sin afectaciones derivadas de esta protesta.
mahc/LL
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