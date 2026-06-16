Bastante disminuidos, ayer maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron varias casetas de entrada a la Ciudad de México para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece las mesas de negociación, abrogue la Ley del ISSSTE de 2007, como les prometió en su campaña presidencial, y una nueva reforma educativa en la que ellos participen.

Desde las 09:30 horas, los docentes empezaron a llegar a la caseta número 7 San Marcos, en la carretera México-Puebla, en Ixtapaluca, y levantaron las plumas para dar el paso libre a tráileres, camiones de pasajeros y carga, y autos compactos. Estos últimos dejaron de pagar 173 pesos de cuota.

Ahí, los maestros de la Sección 22 (Oaxaca) exigieron que la presidenta Sheinbaum se siente con sus líderes para buscar una solución a sus peticiones, la abrogación de la Ley del ISSSTE entre ellas y que afirmaron que es su principal motivación.

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Los profesores tomaron la caseta de San Marcos, Puebla. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La caseta de San Marcos fue tomada por alrededor de 450 maestros que se iban turnando para formarse entre los carriles y hacer señas a los conductores para que bajaran la velocidad y avisarles que el paso era libre.

Aunque algunos conductores se molestaron e increparon a los maestros o pasaron sin reducir mucho la velocidad, la mayoría pasó la caseta sin sobresaltos y algunos hasta apoyando a los maestros con el claxon.

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Cabe resaltar que algunos maestros escogían autobuses de pasajeros o tráileres para detenerlos antes de llegar a la caseta, en dirección a la Ciudad de México, y pintarles con aerosol en los costados “CNTE”, “Abrogación de la Ley del ISSSTE” y “Oaxaca”, lo que causó la molestia de los conductores, pero no pasó de un reclamo.

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Los integrantes del magisterio también tomaron la caseta de la autopista México-Cuernavaca, la plaza de cobro número uno Tlalpan, en la alcaldía del mismo nombre, como parte de sus acciones de protesta para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

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En el día número 15 de su huelga nacional, arribaron al punto de cobro y permitieron el paso libre a los automovilistas, mientras colocaban sus consignas y mantenían presencia en la zona.

Con mantas, silbatos y al grito de “¡ese apoyo sí se ve!”, los maestros de la CNTE indicaron que mantendrán sus actividades de presión hasta lograr una respuesta a sus demandas.

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La caseta Naucalpan-Ecatepec también fue tomada por más de 200 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes permitieron el paso libre a los automovilistas como parte de la jornada de movilizaciones que mantienen en demanda de atención a sus exigencias.

Los docentes llegaron en un camión cerca de las 11:00 de la mañana. En el punto se organizaron para levantar tres de las seis plumas y permitir el libre tránsito vehicular; las tres restantes permanecieron cerradas.

A las 14:00 horas, los docentes se retiraron de las casetas, y permitieron que los trabajadores continuaran con el cobro del peaje. De la caseta San Marcos se retiraron en 12 camiones y algunos autos compactos, con dirección a la Ciudad de México, para reagruparse en su campamento asentado en el Centro Histórico.

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