Los animales del Refugio Franciscano no podrán ser devueltos debido a una suspensión provisional con la cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) deberá abstenerse de entregarlos.

De acuerdo con la Suspensión 366/2026 resuelta el 7 de mayo de este año, se impide jurídicamente que los perros y gatos del Refugio Franciscano regresen a quienes han sido señalados como responsables de maltrato y crueldad animal.

“Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que la autoridad ministerial se abstenga de ejecutar la entrega material de los animales asegurados a quienes la parte quejosa adujo son los probables responsables del delito de maltrato y crueldad animal”, asegura la resolución judicial.

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Los hechos

El Gobierno de la CDMX ya había acordado el regreso paulatino de los animales al refugio siempre y cuando presentaran la documentación requerida. Foto: Especial.

El pasado 15 de abril, autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del Refugio Franciscano confirmaron que los más de 800 animales serían devueltos paulatinamente.

El regreso se realizaría una vez que el refugio entregue los dictámenes pendientes.

Por su parte, el abogado de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, Fernando García Juárez, aseguró que las mascotas deben ser puestos en adopción responsable.

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Además de que no deben volver a un lugar donde presuntamente fueron víctimas de abandono, maltrato y crueldad.

“La Fundación sostiene que los animales rescatados deben ser incorporados a un programa integral de adopción responsable. No existe justificación legal, ética ni humanitaria para mantener abierta la posibilidad de su retorno al sitio donde fueron víctimas de abandono, maltrato y crueldad”

El abogado dijo que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama ya cuenta con decenas de hogares interesados en adoptar a los animales rescatados del Refugio Franciscano.

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