La cobertura con cámaras de videovigilancia en los mercados de Jamaica, San Ángel, Mixcoac y Cuemanco, conocidos por la venta de flores con motivo del Día de las Madres, aumentó en un 38.3 %, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.

El C5 detalló que dichos mercados cuentan con 101 cámaras de videovigilancia para contribuir a la seguridad en la zona, este 10 de mayo.

Además, existe una cobertura de 4 mil 697 cámaras, ubicadas en 562 sitios en las inmediaciones de plazas comerciales, tiendas, museos, teatros y cines.

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Aumenta cobertura de cámaras del C5 en mercados de flores de Jamaica, San Ángel, Mixcoac y Cuemanco. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, aseguró que el aumento de las cámaras de videovigilancia en mercados tradicionales contribuye a que la celebración se lleve con seguridad.

"La prioridad del gobierno de la Ciudad, encabezado por Clara Brugada, es que el cariño de este 10 de mayo se celebre con tranquilidad; con el aumento en el número de cámaras, distribuidas estratégicamente alrededor de los mercados, contribuimos a la convergencia de la tradición y seguridad en favor de las y los capitalinos”.

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JACL