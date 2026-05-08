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Con motivo del , distintas alcaldías de la Ciudad de México realizarán conciertos, bailes y actividades culturales gratuitas para celebrar a las mamás durante este fin de semana.

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En la alcaldía Cuauhtémoc, el domingo 10 de mayo se realizará un baile sonidero en la explanada de la demarcación a partir de las 19:00 horas.

| Foto: Especial.
| Foto: Especial.

La alcaldía Xochimilco realizará un concierto de la Big Band Swing & Soul el próximo 12 de mayo a las 17:00 horas con entrada libre; además, del 8 al 10 de mayo se realizará la Expo Venta Día de las Madres 2026 en el Jardín del Arte, en un horario de 09:00 a 20:00 horas, donde asistentes podrán apoyar al comercio local y adquirir regalos y detalles.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, la cantante Lucero ofrecerá un concierto gratuito el 8 de mayo a las 17:00 horas en la explanada de la alcaldía.

Foto: Especial
Foto: Especial

En Iztapalapa, el 8 de mayo se presentarán Los Socios del Ritmo, Los Ákis y Merenglass en la Macroplaza de la alcaldía a las 18:00 horas, con entrada libre.

En Venustiano Carranza, la cantante Yuri se presentará el 9 de mayo a las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía.

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En la alcaldía Azcapotzalco se realizará un evento de música de los años 80 el próximo 9 de mayo a las 16:30 horas en el Foro Cultural Azcapotzalco, también con acceso gratuito.

En La Magdalena Contreras habrá distintas presentaciones de mariachi y música en distintos puntos de la demarcación.

  • El sábado 9 de mayo las actividades serán en el Parque El Reloj a las 15:00 horas y en San Bernabé a las 17:15 horas.
  • Mientras que el 10 de mayo los festejos continuarán en la explanada de la alcaldía a las 13:15 horas y en San Nicolás Totolapan a las 15:00 horas.

afcl

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