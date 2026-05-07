Autoridades federales detuvieron en Querétaro y Ciudad de México a María de la Luz Mendoza León y Juan Gabriel Patiño Cruz Manjarrez, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, ambas personas participaron en el desvío de aproximadamente 348 millones de pesos a través de una empresa ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, dedicada formalmente al alquiler de artículos para el hogar y personales.

Los recursos presuntamente provenían de nueve empresas factureras y habrían sido dispersados a terceros.

Lee también México y la Unión Europea alistan firma de Acuerdo Global Modernizado; prometen más comercio e inversión

En acciones operativas simultáneas realizadas en ambas entidades, los agentes cumplimentaron las dos órdenes de aprehensión.

A los hoy detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer las labores de inteligencia e investigación para combatir delitos financieros, debilitar estructuras criminales y avanzar en el combate a la impunidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov