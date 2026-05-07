México y la Unión Europea reforzaron la cooperación que permita ofrecer una relación bilateral con impacto positivo, de cara a la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México.

Durante el Día de Europa 2026 en el Antiguo Convento de San Hipólito, México y la Unión Europea destacaron que este Acuerdo, así como el Global Interno, traerá un nuevo marco para decirle al mundo que se apuesta por una visión compartida del mundo, por el comercio abierto, por las reglas multilaterales, por las cadenas de valor ,por la innovación y por la cooperación entre socios que se conocen, se respetan y se necesitan,

María Teresa Mercado, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo a nombre del canciller Roberto Velasco que el Acuerdo Global Modernizado fortalecerá el diálogo político, ampliará la cooperación en distintos ámbitos como ciencia, tecnología y economía circular.

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“Este Acuerdo es una arquitectura para las personas, las empresas y las instituciones de México y de Europa, y para que ellas colaboren, mejoren y construyan juntos”, dijo la subsecretaria de la SRE.

“Desde México vemos en Europa algo más que un socio estratégico, vemos un ejemplo de que la integración, aunque exigente, genera beneficios tangibles, de que la paz se construye con instituciones y con voluntad política renovada por cada generación”, añadió al destacar que México es un socio confiable y comprometido.

Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, dijo que en un escenario internacional en el que prevalece la competencia, tensión e incertidumbre, “debemos trabajar juntos para fortalecer la cooperación, el derecho internacional, el multilateralismo y la dignidad humana, hacerlo sin descanso”.

México y la Unión Europea alistan firma de Acuerdo Global Modernizado (07/05/2026). Foto: Huego Salvador / EL UNIVERSAL

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Coincidieron en una relación basada en beneficios mutuos, valores compartidos y una visión del tipo de orden internacional que se busca defender.

Al condenar la guerra de Rusia contra Ucrania que se encamina a su quinto aniversario, André externó su apoyo para que las personas ucranianas puedan vivir en paz y libertad.

“Mexicanos y europeos somos socios, pero sobre todo amigos. Nos une una visión común del mundo, un trabajo conjunto en la construcción de un mejor futuro”, expresó el embajador al destacar la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado.

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Mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmen el acuerdo “para seguir teniendo prosperidad compartida y empleos”.

Apuntó que se quitarán aranceles, se fomentará el comercio, la inversión y se crearán puestos de trabajo de calidad, así como la protección de productos mexicanos emblemáticos en el mercado europeo como el chocolate de Tabasco.

“Van a aumentar las inversiones europeas”, señaló también en el marco del Plan México propuesto por el gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum. Reconoció a México como “un líder mundial”.

A pocos días de la realización del Mundial, Francisco André confió en que México o algún país de la región europea ganará y bromeó: “México campeón en Nueva York se vería muy bien”.

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