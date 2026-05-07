Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que quedaron sin apoyo económico en Londres tras la cancelación de financiamiento por parte de Fundación Politécnico “pueden estar tranquilos”, aseguró Martha Leticia Vázquez González, secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, al revelar que el instituto ya gestiona un mecanismo para asumir los costos de matrícula y manutención de los alumnos afectados.

“Yo creo que deberían de estar tranquilos porque el director general está haciendo las gestiones necesarias para que podamos comenzar a hacer frente a los apoyos que ellos necesitan”, afirmó la funcionaria en entrevista con EL UNIVERSAL.

Explicó que el IPN ya trabaja en un convenio tripartita con la Universidad Queen Mary y el Patronato Corazón Guinda y Blanco para garantizar la continuidad académica de los estudiantes mexicanos que actualmente cursan posgrados en Londres.

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“La idea es manifestarle que nosotros como Instituto Politécnico Nacional queremos apoyar a estos estudiantes”, señaló.

Vázquez González detalló que el instituto comenzó a contactar directamente a los alumnos luego de enterarse de que Fundación Politécnico dejó de cubrir los apoyos que había prometido durante toda la duración de sus estudios. “Comenzamos a conocer cuál era la magnitud de todo esto”, sostuvo.

Precisó que el IPN elaboró ya un diagnóstico integral sobre cada caso para identificar necesidades académicas y económicas, así como los programas que cursan y las fechas en que concluyen sus estudios.

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“Lo que hemos hecho es saber quiénes son los alumnos, cuáles son las necesidades en cuanto a los apoyos que estaban recibiendo, en qué programa están y cuándo finalizan”, explicó.

La funcionaria subrayó que el Politécnico no administraba directamente esos recursos, ya que la operación financiera correspondía exclusivamente a la Fundación Politécnico. “Quienes operaron y quienes dieron esta financiación fueron Fundación Politécnico”, indicó.

Añadió que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, sostuvo una reunión con el rector de Queen Mary University, Colin Bailey, para presentar formalmente la propuesta de apoyo.

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El mecanismo planteado contempla la firma de un convenio entre el IPN, la universidad británica y el Patronato Corazón Guinda y Blanco.

“Teniendo este instrumento nosotros podríamos comenzar ya a apoyar a los alumnos”, afirmó.

Vázquez González señaló que el instituto espera actualmente la respuesta oficial de las autoridades de Queen Mary para avanzar en la formalización jurídica del acuerdo.

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“La propuesta ya está hecha. La propuesta es muy clara, es que establezcamos este convenio tripartito para que trabajemos en favor de estos alumnos”, dijo.

Explicó que una vez concretado el convenio, el IPN asumiría los costos de matrícula y manutención de los estudiantes afectados. “Entendemos que son matrícula y también un apoyo para la manutención”, comentó.

Sobre la decisión de la Fundación Politécnico de retirar el financiamiento, la funcionaria reconoció que el instituto desconoce las razones.

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“Era un compromiso que ellos habían asumido con todos los estudiantes y desconocemos por qué decidieron hacer esto”, expresó.

Añadió que los alumnos cuentan con documentos donde la Fundación se comprometía a cubrir los gastos durante todo el periodo de estudios de posgrado.

“Ellos tienen un documento en donde la Fundación se comprometió a ayudarles con estos apoyos de matrícula y manutención”, afirmó.

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La secretaria de Investigación y Posgrado informó además que el IPN busca replicar este esquema de apoyo para otros ocho estudiantes beneficiados por convocatorias similares y que actualmente cursan estudios en otra universidad extranjera.

“También son parte de esta comunidad que necesita de nuestro apoyo”, comentó.

Vázquez González recordó que desde el año pasado el IPN concluyó formalmente su relación institucional con la Fundación Politécnico.

“A partir de que se terminó este vínculo, ya no existe este mecanismo ni nosotros tenemos ninguna relación con ellos para realizar las actividades que se venían haciendo en otros años”, explicó.

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Detalló que actualmente el instituto trabaja con el Patronato Corazón Guinda y Blanco como figura de apoyo para diversos programas dirigidos a la comunidad politécnica.

Finalmente, aseguró que el convenio podría concretarse rápidamente una vez que exista respuesta formal de Queen Mary University.

“Para el tema del convenio no nos implicaría mucho tiempo. Estoy hablando de días”, puntualizó.

También reconoció la disposición de la universidad británica frente a la situación de los estudiantes mexicanos.

“No han tomado alguna decisión drástica e inmediata, sino que han sido muy prudentes”, concluyó.

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