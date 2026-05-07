Tras más de nueve años de negociaciones, los gobiernos de México y de la Unión Europea firmarán la actualización del acuerdo comercial, lo que podría significar un incremento del comercio de 35%, además de que se espera un aumento de inversiones europeas en el país, dijo el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

El presidente del Comce, Sergio E. Contreras Pérez, dijo que se firmará la actualización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) el próximo 22 de mayo en el marco de la Cumbre México-Unión Europea, lo que permitirá modernizar un tratado que entró en vigor en el 2000.

Expuso que con la eliminación de restricciones en sectores como el agroalimentario, servicios y compras de gobierno e incorporación de temas de comercio digital, protección de datos, inversiones y desarrollo sostenible aumentará el comercio y el capital europeo en el país.

Lee también Banxico recorta tasa de interés a 6.50%; alcanza su nivel más bajo desde marzo de 2022

“En términos prospectivos, el organismo estima que, gracias a la modernización del TLCUEM, en los próximos cinco años el comercio bilateral podría crecer hasta un 35%”, comentó el empresario.

Dijo que se espera “mayor dinamismo” en las exportaciones mexicanas las cuales podrían crecer entre 25% y 40%, en tanto que las importaciones desde Europa a nuestro país podrían aumentar entre 15% y30%, éstas últimas impulsadas por bienes de capital y tecnología.

Aunque para el primer año podría registrarse un incremento de las exportaciones de entre 15% y 20%, dijo Contreras a EL UNIVERSAL.

Lee también AFAC autoriza aumentar dos operaciones más por hora en el AICM; se podrán atender 46 aterrizajes y despegues

Con la firma del TLCUEM el “22 de mayo vamos a tener oportunidad de ser plataforma entre Norteamérica y el segundo socio que es la Unión Europea”.

“Los efectos del acuerdo se observarán de manera diferenciada por sectores. En una primera fase —dentro de los primeros doce meses— se anticipa un impacto inmediato en los agroalimentos de alto valor, como carne, aguacate, berries, tequila y mezcal, derivado de un mayor acceso al mercado”, expresó.

Agregó que "entre los seis y dieciocho meses, se prevé un mayor dinamismo en el sector automotriz y de autopartes, seguido por la manufactura avanzada entre los doce y veinticuatro meses, y finalmente por industrias altamente reguladas, como la farmacéutica y químico, en un horizonte de hasta tres años.

Lee también Inflación en abril se modera a 4.45%; jitomate, gasolina y chiles impulsan precios al consumidor

Contreras Pérez añadió que en términos de inversión la Unión Europea es el segundo mayor inversionista en México, ya que en 2025 aportó 9 mil 906 millones de dólares en inversión extranjera directa al país, es decir, el 24.2% del total nacional.

Comentó que por la actualización del TLCUEM los flujos de inversión europea podrían incrementarse “considerablemente en los próximos cinco años”, particularmente en un escenario de mayor relocalización productiva.

Estas inversiones se concentrarían en sectores como automotriz, sobre todo en la transición hacia nuevas tecnologías, manufactura avanzada, energía y logística.

El año pasado, las exportaciones mexicanas a la Unión Europea alcanzaron 27 mil 658 millones de dólares, un aumento de 4.8% respecto a 2024. Las importaciones de productos europeos sumaron 66 mil 940 millones de dólares.

cc