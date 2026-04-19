El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se estrena este lunes en Bruselas con la misión de consolidar la fecha de firma del pacto renovado entre México y la Unión Europea.

También deberá aclarar algunas inquietudes emergentes en la Unión Europea respecto a presiones ejercidas por Estados Unidos y el papel que deben jugar los tribunales internacionales en litigios inversionista-Estados.

La oficina de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó a EL UNIVERSAL que todavía no se tenía fecha de viaje a Ciudad de México, en donde tendrá lugar la rúbrica del acuerdo modernizado.

La fecha que continúan manejando extraoficialmente en Bruselas como probable para la firma es el 21 y 22 de mayo; fue fijada tomando en consideración los tiempos marcados por los trabajos administrativos pendientes por parte del Comité Permanente (COREPER), organismo compuesto por representantes de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE.

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El COREPER debe aprobar la decisión del Consejo Europeo relativa a la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación entre la UE y México. El documento, posteriormente, debe ser adoptado formalmente por el Consejo Europeo. Las firmas están previstas en reuniones convocadas para el 6 de mayo y el 13 de mayo.

La Comisión Europea ha informado que la Alta Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, recibirá el lunes al secretario Velasco. En su diario, la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, reporta que recibirá al Canciller en el edificio Paul-Henri Spaak.

Una vez firmado el Acuerdo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Comisión Europea, la Eurocámara tendrá que pronunciarse sobre el Acuerdo Global y la aplicación provisional del componente comercial, de allí la importancia del acuerdo entre Velasco y Metsola.

La Unión Europea y México han renovado su acuerdo comercial, vigente desde 2000, para adaptarlo a los retos y oportunidades del siglo XXI. (17/01/25) Foto: iStock

En Bruselas hay inquietud por algunas evoluciones preocupantes. Una tiene que ver con la discusión planteada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum sobre el papel de tribunales internacionales en litigios inversionista-Estados tras darse a conocer que en los últimos tres meses, corporaciones globales interpusieron 12 demandas contra nueve países de América Latina.

México dice que el objetivo no es eliminar estos mecanismos, sino evitar litigios especulativos y limitar la capacidad normativa de los Estados. El acuerdo modernizado UE-México, prevé el establecimiento de un sistema permanente de tribunales internacionales de inversión, la propuesta de Sheinbaum genera nerviosismo al suponer un cambio inesperado en las reglas de juego.

Otra preocupación es la presión que está ejerciendo la administración del presidente estadounidense Donald Trump para que terceros países suscriban acuerdos sobre comercio e inversión que en la práctica suponen un desconocimiento de las obligaciones contraídas con la UE relativas a la protección de indicaciones geográficas.

John Clarke, quien hasta hace poco fue director de Relaciones Internacionales en la Comisión Europea y negociador comercial comunitario, y conoce perfectamente los puntos que causan irritación al interior del Ejecutivo Comunitario, pregunta si México es capaz de garantizar que resistirá a la presión de Washington para desconocer las indicaciones geográficas de la UE y que no se doblegará como ya lo hicieron Argentina, Tailandia y Camboya.

La pregunta fue realizada el 16 de abril durante una mesa redonda, convocada en Bruselas por instancias como la Cámara de Comercio UE-México, para examinar las oportunidades de comercio agroalimentario en el marco del acuerdo modernizado, sin que la Misión de México ante la UE diera respuesta.

Paolo Garzotti, Jefe de la Unidad para América Latina de la Comisión Europea, afirma que el acuerdo generará numerosas oportunidades para los agricultores y los exportadores agroalimentarios y ampliará la protección legal, concretamente de 568 productos europeos tradicionales.

En 2024, la UE exportó productos agrícolas por valor de 4 mil 800 millones de dólares a México, mientras que las ventas a Europa fueron por mil 400 millones de dólares.

Entre los productos mexicanos que gozarán de eliminación arancelaria inmediata se encuentran diversos cortes de pato, todos los productos lácteos, verduras frescas y congeladas, alimentos procesados como embutidos, chocolate y pasta. En contraparte, ingresarán a México harinas de cereales; pastas y alimentos preparados; galletas dulces y waffles; mermeladas y preparaciones de frutas; y proteínas de leche.

Al margen de los temas económicos, hay otros asuntos que probablemente tendrá que atender Velasco por tener el potencial de enrarecer la relación bilateral. Las fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo presionan para que los cárteles mexicanos sean incluidos en la lista de organizaciones terroristas de la UE debido a que “han desarrollado capacidades operativas, militares y territoriales que superan claramente a las de las organizaciones criminales tradicionales y se acercan a las de los grupos insurgentes”.

Otro asunto tiene que ver con la proliferación del uso del término narcoterrorismo para referirse a la problemática del narcotráfico por parte de actores responsables de la toma de decisiones, entre ellos figura Antonio López Istúriz White, Presidente de la Delegación del PE para México.

“Ante la reciente escalada de violencia registrada en México, deseo expresar, en nombre de nuestra Delegación, nuestra seria preocupación por la persistencia de dinámicas criminales que continúan desafiando la autoridad del Estado, comprometiendo la seguridad de los ciudadanos”, dijo Istúriz en reacción a los acontecimientos que desencadenó la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

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“Reconocemos el esfuerzo de las fuerzas de seguridad que actúan para contener la violencia. Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a operaciones puntuales. Tras mi visita oficial a Guatemala, quisiera expresar mi preocupación por los posibles efectos de esta ola de terror propagada por los narcos terroristas en países centroamericanos como Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala”.

México y la UE institucionalizaron sus relaciones en dos mil con la entrada en vigor del Acuerdo Global. En 2016, tras concluir que lo inicialmente pactado había quedado desfasado, iniciaron negociaciones para un nuevo acuerdo.

En abril de 2018, las partes llegaron a un acuerdo de principio, pero fue hasta el 17 de enero de 2025, cuando la Comisión anunció la conclusión definitiva.

El acuerdo incluye además disposiciones relativas a la lucha contra la corrupción, así como la posibilidad de intensificar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, el fraude fiscal y la evasión fiscal.

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