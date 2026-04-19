Más Información

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

Lo que se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe; qué pasó, quién es el detenido y qué dicen las autoridades

Lo que se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe; qué pasó, quién es el detenido y qué dicen las autoridades

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

¿Zona exclusiva? Esto cuesta vivir cerca de la embajada de México en Londres donde residió el hijo de Ebrard; rentas superan los 100 mil pesos

¿Zona exclusiva? Esto cuesta vivir cerca de la embajada de México en Londres donde residió el hijo de Ebrard; rentas superan los 100 mil pesos

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith era refugio de desplazados; tenía cámaras incluso en el sótano

Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith era refugio de desplazados; tenía cámaras incluso en el sótano

Cesar funcionarios de Pemex no repara daños del derrame en el Golfo, acusa el PAN; condena “narrativa falsa” del gobierno

Cesar funcionarios de Pemex no repara daños del derrame en el Golfo, acusa el PAN; condena “narrativa falsa” del gobierno

Los ángeles. Una mujer de 44 años y originaria de fue detenida la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles bajo sospecha de ayudar a a traficar armas hacia Sudán, informaron fiscales federales.

Shamim Mafi enfrentará cargos por mediar la venta de “, bombas, detonadores y millones de municiones” entre Irán y las Fuerzas Armadas Sudanesas, informó el fiscal federal Bill Essayli, el domingo en redes sociales.

No fue posible localizar un número telefónico de Mafi y se desconocía el domingo si cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.

Lee tambien

Essayli publicó una foto de una persona con una chaqueta del mientras escoltaba a una mujer hacia la parte trasera de un vehículo afuera de una terminal del de Los Ángeles.

Mafi es una ciudadana iraní que se convirtió en residente permanente legal de en 2016, indicó Essayli.

Se tiene previsto que comparezca el lunes ante el de distrito en Los Ángeles. En caso de ser declarada culpable, podría pasar hasta 20 años en la cárcel.

Lee tambien

La guerra civil sudanesa, que se ha extendido por más de cuatro años, ha creado una en el país del norte de , donde las reservas de alimentos se agotan rápidamente y millones de personas han sido desplazadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny