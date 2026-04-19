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Los ángeles. Una mujer de 44 años y originaria de Los Ángeles fue detenida la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles bajo sospecha de ayudar a Irán a traficar armas hacia Sudán, informaron fiscales federales.
Shamim Mafi enfrentará cargos por mediar la venta de “drones, bombas, detonadores y millones de municiones” entre Irán y las Fuerzas Armadas Sudanesas, informó el fiscal federal Bill Essayli, el domingo en redes sociales.
No fue posible localizar un número telefónico de Mafi y se desconocía el domingo si cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.
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Essayli publicó una foto de una persona con una chaqueta del FBI mientras escoltaba a una mujer hacia la parte trasera de un vehículo afuera de una terminal del aeropuerto de Los Ángeles.
Mafi es una ciudadana iraní que se convirtió en residente permanente legal de Estados Unidos en 2016, indicó Essayli.
Se tiene previsto que comparezca el lunes ante el tribunal federal de distrito en Los Ángeles. En caso de ser declarada culpable, podría pasar hasta 20 años en la cárcel.
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La guerra civil sudanesa, que se ha extendido por más de cuatro años, ha creado una crisis humanitaria en el país del norte de África, donde las reservas de alimentos se agotan rápidamente y millones de personas han sido desplazadas.
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ss
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