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Medios, como Axios y NBC News, informaron que el presidente Donald Trump convocó una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca el sábado por la mañana para discutir la renovada crisis en torno al estrecho de Ormuz y las negociaciones con Irán.
Trump afirmó que Estados Unidos sigue dialogando con Irán y señaló que sabrá al final del día si las partes van a avanzar hacia un acuerdo.
En declaraciones a los periodistas en la Oficina Oval, Trump dijo que Irán "se puso un poco astuto... querían cerrar el estrecho de nuevo", y luego añadió que el país "no puede chantajearnos".
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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que Estados Unidos presentó nuevas propuestas durante las conversaciones y que Irán las está revisando, pero que aún no ha respondido.
Un alto funcionario estadounidense afirmó que, si no se produce un avance significativo pronto, la guerra podría reanudarse en los próximos días.
Según un funcionario estadounidense, a la reunión en la sala de crisis asistieron el vicepresidente JD Vance, de quien se espera que participe en la próxima ronda de negociaciones con Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
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También asistieron la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el director de la CIA, John Ratliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.
El presidente ha reiterado en varias ocasiones esta semana que un acuerdo con Irán está muy cerca, pero todo indica que aún quedan varios obstáculos por superar.
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mcc
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