La Fundación de los Mártires de Irán informó de por lo menos 3 mil 468 muertos en las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Se abrió un expediente para 3 mil 468 mártires caídos durante el reciente conflicto", declaró el director de la fundación, Ahmad Mousavi, citado por la agencia de noticias ISNA.

Un balance anterior difundido el 12 de abril por la Organización de Medicina Legal de Irán daba cuenta de 3 mil 375 muertos.

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Desde el 8 de abril pasado rige un frágil alto el fuego de dos semanas que en teoría expira el próximo miércoles.

Después de una primera ronda fallida de negociaciones en Paquistán, continúan las maniobras diplomáticas para una paz duradera entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, contabilizó hasta el 7 de abril al menos 3 mil 636 muertos.

De ellos, mil 701 eran civiles -incluidos al menos 254 niños- y mil 221 militares. El estatus de las otras 714 víctimas no se precisó.

Debido a las restricciones impuestas a los medios, la AFP no pudo verificar de manera independiente estos balances.

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