Más Información

Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia

EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia

Ordenan atención médica inmediata a "El Güero Palma", preso en el Altiplano; "estoy muy grave", dice fundador del Cártel de Sinaloa

Ordenan atención médica inmediata a "El Güero Palma", preso en el Altiplano; "estoy muy grave", dice fundador del Cártel de Sinaloa

Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes

Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes

Edith buscaba trabajo y terminó asesinada; detienen a vigilante del edificio donde fue localizada

Edith buscaba trabajo y terminó asesinada; detienen a vigilante del edificio donde fue localizada

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Sheinbaum y Sánchez hablan sobre el perdón por abusos de la Conquista; restablecen diálogo

Sheinbaum y Sánchez hablan sobre el perdón por abusos de la Conquista; restablecen diálogo

De esto habló Sheinbaum en la Cumbre por la Democracia; cambio climático, no intervención y justicia social, entre los temas

De esto habló Sheinbaum en la Cumbre por la Democracia; cambio climático, no intervención y justicia social, entre los temas

El chaleco salvavidas de una superviviente del transatlántico Titanic se vendió en una subasta en por 670 mil libras (770 mil 500 euros), cifra que incluye la comisión del comprador, según informó a EFE una portavoz de la casa de pujas.

El chaleco tenía un precio de salida de 350 mil libras (más de 402 mil euros) y se vendió en una puja que tuvo lugar en la casa Henry Aldridge & Son del condado de Wilshire, en el suroeste de Inglaterra.

La pieza, utilizada por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli cuando subió a bordo del bote salvavidas número 1, fue adquirida por un comprador de que pujó por teléfono, pero cuya identidad no ha sido facilitada.

Lee también

El chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic será subastado este sábado en el Reino Unido. Foto: EFE/ Henry Aldridge
El chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic será subastado este sábado en el Reino Unido. Foto: EFE/ Henry Aldridge

Se trata del único chaleco salvavidas de un sobreviviente del Titanic que se ha ofrecido en subasta, por lo que se esperaba que tuviera un gran interés entre los coleccionistas.

La prenda consta de 12 bolsillos de lona rellenos de corcho y está autografiada por otros ocho de los supervivientes del bote, incluida la propia Francatelli. El chaleco estuvo en manos de la familia de la sobreviviente antes de ser adquirido por un coleccionista privado hace 20 años y expuesto en museos de EU y .

La puja se celebró cuando se cumple más de un siglo del trágico episodio del Titanic durante la medianoche del 14 de abril de 1912, cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico norte y causó la muerte de mil 500 personas y unas 700 sobrevivieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny