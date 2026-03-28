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El primer ministro británico,, señaló hoy que las generaciones futuras "no le perdonarán" si durante su mandato no actúa contra la adicción que crean las redes sociales.

En una entrevista con el dominical Sunday Mirror adelantada hoy, Starmer calificó de "hito" el fallo histórico del pasado jueves contra por un juzgado de California, que declaró a ambas plataformas culpables de propiciar la adicción de una joven.

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"Los algoritmos adictivos, esto lo tengo claro, no deberían estar permitidos. Esto que las plataformas hacen para que los chicos estén más tiempo conectados y que se hagan adictos no veo que tenga justificación, y por tanto vamos a tener que actuar", dijo.

Sin embargo, no mencionó medidas concretas, y hasta ahora su gobierno no se ha sumado a otros países que han prohibido las redes a menores de 16 años, como en el caso de Australia, o menores de 14, como en

Solamente dijo que su gobierno va a emprender "consultas" pero que en todo caso "las cosas no se van a quedar como están. Esto tiene que cambiar. No creo que las nuevas generaciones nos perdonen si no actuamos ahora", expresó.

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cc/mcc

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