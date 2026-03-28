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El presidente de , Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena de izquierda Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general de la ONU, a pesar de la retirada del respaldo del actual gobierno ultraderechista de Chile.

La exjefa de Estado (2006-2010 y 2014-2018) fue nominada oficialmente en febrero por el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric (2022-2026), junto con México y Brasil, para suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato finaliza el 31 de diciembre.

"Brasil seguirá apoyando, junto con México, la candidatura de Michelle Bachelet para el cargo de Secretaria General de la ONU", dijo Lula en la red social X.

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"Tiene todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y volviendo a colocar el tema del desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional", agregó.

El miércoles, la presidenta de izquierda de México, Claudia Sheinbaum, también reafirmó su apoyo a Bachelet.

"Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas. Y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando", declaró en una conferencia de prensa.

Un día antes, el gobierno chileno retiró oficialmente su apoyo. El nuevo presidente de extrema derecha, José Antonio Kast, declaró a la prensa que apoyar la candidatura de la expresidenta tendría un "costo importante" para Chile, sin dar más detalles.

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En 80 años ninguna mujer ocupó la presidencia del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

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