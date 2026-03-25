La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá su respaldo a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el gobierno chileno retirara su apoyo a la exmandataria.

Durante su conferencia, la titular del Ejecutivo federal confirmó que sostendrá próximamente una llamada con Bachelet y subrayó que los argumentos de México para respaldar su candidatura permanecen vigentes.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Es una mujer con mucha experiencia, que busca la paz en el mundo. Es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”, expresó.

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Las declaraciones se producen después de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, decidiera retirar el respaldo oficial de su país a la aspiración de la exmandataria chilena para encabezar la Organización de las Naciones Unidas.

Sheinbaum sostuvo que el apoyo internacional a una candidatura no necesariamente debe depender del país de origen del aspirante, por lo que México continuará impulsando su perfil en el ámbito diplomático.

“No necesariamente se tiene que apoyar a una persona del propio país. Los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, señaló.

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La presidenta destacó la trayectoria política y diplomática de Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos ocasiones y ha ocupado cargos internacionales vinculados con la defensa de los derechos humanos.

“Tiene una idea de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y como una carta de derechos para todas las personas en el mundo”, afirmó.

Recordó que originalmente Chile, Brasil y México coincidían en respaldar la candidatura y adelantó que su gobierno observará si Brasil mantiene su apoyo.

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