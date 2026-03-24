La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien recientemente criticó el manejo del caso del asesinato de su padre y planteó la posibilidad de cerrar definitivamente el expediente, además de sugerir un eventual indulto para Mario Aburto Martínez.

Durante su conferencia, la mandataria expresó solidaridad con el legislador por el crimen ocurrido hace 32 años, aunque subrayó que el caso no puede resolverse mediante una decisión presidencial.

“Primero siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre. Este joven vivió una situación muy trágica con la muerte, el magnicidio de su padre y después la muerte de su madre. Son niños que vivieron una situación muy difícil”, señaló.

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La presidenta enfatizó que el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta debe entenderse como un tema de Estado y no como un asunto sujeto a voluntad política.

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió. Es un candidato a la Presidencia que fue asesinado. Entonces no es un asunto de indulto de una presidenta”, afirmó.

Previamente, al ser cuestionada sobre las declaraciones del senador —quien ha manifestado interés político en competir por la gubernatura de Sonora—, Sheinbaum consideró “curioso” que un legislador de Nuevo León busque gobernar otra entidad, aunque reconoció que tiene derecho a hacerlo.

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“Que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado está curioso, ¿no? Tiene derecho, pero está curioso”, comentó.

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