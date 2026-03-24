La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes 24 de marzo la Ley General para Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), asistió a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exponer esta Ley.

En el marco del Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo, Sheinbaum Pardo destacó esta iniciativa que se trabajó bajo el modelo de investigación que se desarrolló en la Ciudad de México y se busca que sea para todo el país.

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Ernestina Godoy, titular de la FGR presenta la propuesta de ley para prevenir, sancionar y reparar el daño en el delito del feminicidio (24/03/2026). Foto: Captura de pantalla

“Generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad (...). En este caso, la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por Feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio.

“Y también se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, comentó la titular del Ejecutivo federal al mencionar que será enviada al Senado este día.

“Les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la Fiscalía”, dijo la Mandataria federal ante la presencia de Ernestina Godoy en el Salón Tesorería.

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FGR busca homogeneizar investigación por delito de feminicidio

La fiscala Godoy destacó que se busca homogeneizar la investigación: “Que todos investiguemos igual, que no está fácil”.

“Es exhaustiva la Ley”, agregó al destacar que 40 artículos tienen que ver con la investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuántos casos de muertes violentas por feminicidio no han habido responsables.

La Mandataria federal mencionó que “está obligado el Ministerio Público a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer” para que no digan que “se suicidó”.

“De inicio, feminicidio; eso es un cambio sustantivo”, refirió la titular del Ejecutivo federal.

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