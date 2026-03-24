En la Ciudad de México el número de carpetas de investigación por delitos de feminicidio, extorsión, fraude, amenazas y violación aumentaron durante enero y febrero de este año, comparando las cifras del mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicados en marzo.

Durante los dos primeros meses de 2026 las investigaciones por el delito de feminicidio han subido 80%, comparado con el mismo periodo de 2025.

En enero y febrero de este año se registraron nueve carpetas, mientras que en el primer bimestre de 2025 fueron cinco.

Las alcaldías donde se presentaron los casos de feminicidio durante el primer bimestre del presente año son Venustiano Carranza con tres, Cuauhtémoc con dos, Álvaro Obregón, Iztacalco, Tlalpan y Magdalena Contreras sumaron uno.

El delito de violación creció 4.9%, ya que en enero y febrero de 2026 se iniciaron 363 investigaciones, mientras que en el mismo periodo se comenzaron 346 casos.

Las denuncias por el delito de extorsión se elevaron 85%, ya que durante el primer bimestre de 2026 se abrieron 335 investigaciones, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 181.

La alcaldía que concentró el mayor número de carpetas de investigación por extorsión durante el primer bimestre fue Iztapalapa, con 56; seguida de Gustavo A. Madero, con 41; Cuauhtémoc, con 35; Miguel Hidalgo, con 28 y Venustiano Carranza, con 24.

El fraude tuvo un alza de 18.6%. Durante enero y febrero de 2026 se abrieron 3 mil 588 carpetas y en el mismo lapso de 2025 se registraron 3 mil 25.

Las amenazas mostraron un alza en las investigaciones equivalente a 9.08%; en enero y febrero de 2026 se registraron 3 mil 231 casos, y durante el periodo de 2025, 2 mil 962.