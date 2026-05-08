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El presidente de EU, Donald Trump, volvió a asegurar este viernes que los cárteles del narcotráfico "gobiernan México, nadie más lo hace", apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace "su trabajo" para combatirlos, Washington lo hará.
El presidente estadounidense mencionó, en un evento en la Casa Blanca por el Día de las Madres, el control que tiene su país sobre la frontera sur y la influencia de los cárteles en el tráfico de fentanilo.
Sobre el tráfico de drogas indicó que "viene a través de México en su mayor parte. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más, ellos lo gobiernan".
Destacó que su administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97%, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.
En la semana, el mandatario declaró que si los gobiernos no combaten directamente a los cárteles, su gobierno lo hará, y ha amenazado con el uso de fuerzas terrestres. "Si ellos (México) no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, dijo entonces.
También en la semana se difundió su Estrategia Antiterrorismo que apunta a los traficantes de drogas. Tras el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, el fiscal general, Todd Blance, dijo que continuarán las acusaciones contra funcionarios ligados a cárteles.
Enrique Inzunza, senador acusado en EU de narcotráfico, con una sola iniciativa propia; esta es su trayectoria legislativa
ss
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