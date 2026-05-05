Miami.—Desde que inició la guerra entre Estados Unidos e Irán, el pasado 28 de febrero, no sólo se abrió un frente militar sino también una ofensiva digital sostenida en la que Irán convirtió la burla hacia el presidente Donald Trump en un instrumento de combate político. Lo ha hecho a través de las redes sociales, con videos hechos con inteligencia artificial y cuentas diplomáticas actuando como si fueran fábricas de memes.

La pieza más reciente y más clara de esa ofensiva salió del consulado iraní en Hyderabad, India, el 22 de abril. El video muestra a un Trump caricaturizado con inteligencia artificial esperando a los negociadores iraníes, perdiendo la paciencia, amenazando con bombardear y recibiendo al final una nota que dice: “Cállate, Trump”. Luego, el Trump de caricatura responde que extenderá el alto el fuego “a petición de Paquistán”. Esta secuencia fue reportada por medios y vinculada directamente a la cuenta oficial iraní en Hyderabad.

La supuesta respuesta de Teherán a EU, diciendo: “Cállate”.

El video es la continuación de una línea de mensajes que ha estado circulando en redes sociales desde diversas sedes diplomáticas iraníes. La embajada en Sudáfrica publicó: “Saluden a la nueva superpotencia mundial”, vanagloriándose de que ha salido fortalecido de la guerra con Estados Unidos e Israel. La misión en Zimbabue respondió a la exigencia de Trump de reabrir el estrecho de Ormuz con un “hemos perdido las llaves”, y la embajada en Tayikistán difundió un video hecho con inteligencia artificial en el que Jesús golpea a Trump y lo arroja al fuego. En Sudáfrica también circuló la parodia musical Blockade, blockade, donde un Trump digital canta que pensó que todo sería easy-peasy y termina admitiendo que quizá lo destituyan.

Lee también Explosión en fábrica de fuegos artificiales deja al menos 21 muertos en China; autoridades investigan causas

Uno de los mensajes tacha al mandatario estadounidense de “idiota”, e insiste en que Irán nunca se rendirá.

El centro de análisis Institute for Strategic Dialogue —una organización dedicada a estudiar propaganda y manipulación digital— examinó unas 150 cuentas oficiales iraníes y encontró que en los primeros 50 días de guerra casi cuadruplicaron su producción, de unas 10 mil 500 publicaciones a 40 mil. En ese mismo lapso, los “me gusta” o likes saltaron de 660 mil a 22 millones, las vistas de 55 millones a 896 millones y los compartidos de 4 millones 300 mil a 76 millones. El informe concluye que estas cuentas pasaron de la diplomacia formal al shitposting, es decir, a publicar material provocador, absurdo o humorístico para producir reacción y alcance.

Dominar el lenguaje

“Irán ha entendido algo que durante años Estados Unidos ha despreciado; en una guerra moderna no basta con atacar y bombardear objetivos, también es relevante dominar el lenguaje con el que millones de personas entienden lo que pasa. Y eso sucede a través de las redes y el mundo digital”, explica a EL UNIVERSAL el experto en Medio Oriente e historiador Daniel Álvarez.

Una investigadora citada por la agencia Associated Press (AP) dijo que esta “guerra de memes” viene de instituciones que conocen muy bien qué referencias culturales pueden atraer al público estadounidense. El propio grupo Akhbar Enfejari, responsable de varios videos virales, reconoció que “hemos alterado el juego”.

Lee también SIP rechaza retiro de visas a directivos de La Nación; advierte riesgo para la libertad de prensa

Un meme, hecho con IA, muestra a Trump como fan de Netanyahu.

Un informe del Institute for Strategic Dialogue sostiene que el mayor efecto de esta nueva línea fue cambiar la percepción internacional de Irán: de teocracia represiva a actor irreverente, rápido y mordaz frente a Estados Unidos. Incluso sus cuentas diplomáticas ganaron audiencias masivas. La embajada iraní en Sudáfrica pasó de unos 4 mil seguidores a más de 150 mil en 50 días.

“Por supuesto, así no se gana una guerra moderna” y los memes “no le han dado una victoria militar automática” a Irán, subraya Álvarez, pero “sí le han dado una victoria visible en la pelea por el relato, lo que también debilita”, subraya.

AP reportó que grupos proiraníes también produjeron memes en inglés, cargados de cultura popular estadounidense, para moldear la narrativa de guerra y fomentar rechazo occidental al conflicto.

Lee también Corte Suprema de EU bloquea fallo que limitaba píldora abortiva; mantiene acceso sin consulta presencial

De teocracia a actor mordaz

Un informe del Institute for Strategic Dialogue sostiene que el mayor efecto de esta nueva línea fue cambiar la percepción internacional de Irán, que pasó de ser vista como una teocracia represiva a ser considerada un actor irreverente, rápido y mordaz frente a Estados Unidos. Sus cuentas diplomáticas ganaron audiencias masivas. La embajada iraní en Sudáfrica pasó de unos 4 mil seguidores a más de 150 mil en 50 días.

Álvarez advierte que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán “siguen trabadas, el alto el fuego es frágil y Trump mantiene una presión militar y económica” y las burlas “no sólo no neutralizan la coerción estadounidense, sino que la pueden hacer más peligrosa”.

Pero lo que sí hay es evidencia de desgaste político en Estados Unidos durante la guerra. El 21 de abril, el centro de sondeos de AP y la Universidad de Chicago registraron que la aprobación de Trump en el manejo de la economía cayó de 38% en marzo a 30% en abril, en un contexto de aumento de precios de la gasolina ligado al conflicto. A la vez, un estudio del Pew Research Center halló que 61% desaprobaba la forma en que Trump manejaba la acción militar contra Irán, y 59% creía que atacar a Irán había sido una decisión equivocada.

Además de videos, se han difundido ilustraciones que dan cuenta cómo Irán está presionando a Trump con el cierre del estrecho de Ormuz.

Lee también Cae en Bogotá Jorge Espinoza alias "El Alex", ligado al Cártel de Sinaloa; enfrenta extradición por tráfico de fentanilo

“Hay cansancio con la guerra, ansiedad económica, dudas sobre las amenazas de Trump y una percepción previa de inconsistencia”, explica Álvarez; en ese sentido, señaló: Irán sembró en un terreno fértil, “explotando la oportunidad de tomar ventaja de la narrativa, la aceleró y la volvió viral”.

Irán ha ido más lejos que Rusia o China al recurrir a sus embajadas y consulados; es decir, a la diplomacia formal para burlarse de Trump.

“La burla se ha convertido en parte importante de la estrategia iraní, al menos para liderar la narrativa de esta guerra”, dice Álvarez. Eso les sirve, añade, “para erosionar la imagen de fuerza, para simplificar una acusación política en una frase fácil de repetir y para convertir una duda compleja en un reflejo social”.

Lee también Brote de hantavirus en crucero; niegan desembarco y mantienen aislados a 149 pasajeros

Irán no inventó la burla contra Estados Unidos ni descubrió ahora la propaganda; pero sí ha ido más allá, adaptar esta propaganda al idioma digital en medio de una guerra real. “Sus videos no derrotarán a Trump en el campo militar, pero sí ayudan a golpearlo donde un presidente también pelea: en la autoridad, en la credibilidad y en la capacidad de imponer un relato. Esa es la novedad del momento, no se trata de una carcajada aislada, sino de una política de desgaste”, concluye el historiador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm