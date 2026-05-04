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Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales de la , en el centro del país, informó este martes la televisión estatal CCTV.

El estruendo se produjo alrededor de las 16:40 hora local (8:40 GMT) del lunes, por causas todavía desconocidas, en un taller de la empresa de fabricación y exhibición de ubicada en el municipio de Liuyang, bajo administración de la capital provincial de Changsha, de acuerdo al medio.

Imágenes difundidas en plataformas de internet locales mostraban una espesa columna de humo elevándose en el aire desde el lugar de la explosión.

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Tras el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, instó a acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, a hacer "todo lo posible" por salvar a los heridos y a esclarecer "cuanto antes" las causas del suceso y "depurar responsabilidades con rigor", según la agencia Xinhua.

El mandatario también subrayó que todas las regiones y departamentos deben extraer "profundas lecciones" de este hecho y "reforzar y asumir estrictamente sus responsabilidades" en materia de seguridad.

El Ministerio de Gestión de Emergencias, por su parte, envió un grupo de trabajo al lugar del siniestro, mientras que la provincia de Hunan movilizó recursos para atender a los heridos y gestionar la emergencia sobre el terreno, informó Xinhua.

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China registra con frecuencia accidentes vinculados a la industria pirotécnica: doce personas murieron el pasado febrero en la explosión de una tienda de fuegos artificiales en la provincia central de Hubei, y otras ocho fallecieron en un incidente similar ese mismo mes en la provincia oriental de Jiangsu.

desa

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