Más Información

Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

Enrique Inzunza rechaza pedir licencia en el Senado; dice que acudirá con las autoridades si se lo solicitan

Enrique Inzunza rechaza pedir licencia en el Senado; dice que acudirá con las autoridades si se lo solicitan

¿Rubén Rocha sigue teniendo fuero tras pedir licencia?; Arturo Zaldívar explica si exgobernador de Sinaloa puede ser detenido

¿Rubén Rocha sigue teniendo fuero tras pedir licencia?; Arturo Zaldívar explica si exgobernador de Sinaloa puede ser detenido

EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen

EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen

¿Quién es Yeraldine Bonilla?; Rubén Rocha la llamó "meserita", ahora es gobernadora interina de Sinaloa

¿Quién es Yeraldine Bonilla?; Rubén Rocha la llamó "meserita", ahora es gobernadora interina de Sinaloa

Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice

Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice

Marina erradica nueve plantíos de marihuana en cerro de Baja California; están ligados a una red criminal de San Quintín

Marina erradica nueve plantíos de marihuana en cerro de Baja California; están ligados a una red criminal de San Quintín

PAN exige alerta migratoria para Rocha Moya y el alcalde de Culiacán; buscan evitar que se "fuguen del país"

PAN exige alerta migratoria para Rocha Moya y el alcalde de Culiacán; buscan evitar que se "fuguen del país"

Narcoelección se replicó en 6 estados, denuncia ante OEA

Narcoelección se replicó en 6 estados, denuncia ante OEA

Ella es Columba López, la primera mujer al frente de la Sader; asume el cargo con "amor a la patria, la tierra y el campo", dice

Ella es Columba López, la primera mujer al frente de la Sader; asume el cargo con "amor a la patria, la tierra y el campo", dice

Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"

Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"

Morena alista congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigencia; ¿cuándo y dónde?, estos son los detalles

Morena alista congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigencia; ¿cuándo y dónde?, estos son los detalles

De acuerdo con el portal Bloomberg, un tribunal chino determino que las empresas del país no podrán despedir a los empleados por ser sustituidos por la

El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, dio a conocer un hecho ocurrido en el este de , en el que una empresa dedicada a la tecnología había despedido ilegalmente a uno de sus empleados después de que se negara a aceptar un descanso por habar sido automatizado por .

"Los motivos de despido alegados por la empresa no entraban dentro de las circunstancias negativas, como la reducción de tamaño de la empresa o las dificultades operativas, ni cumplían la condición legal que hacía 'imposible continuar con el contrato de trabajo", declaró el tribunal en la nota fechada el pasado 28 de abril.

Lee también

La determinación del Tribunal fue tomada en un momento en el que las empresas chinas se encuentran trabajando para impulsar e implementar sistemas de IA como parte de una estrategia del Estado para dominar la nueva tecnología.

Asimismo, miembros del Partido Comunista Chino han indicado que se tiene que dar prioridad a la estabilidad en el mercado laboral en, mientras que la economía del país se encuentra en desaceleración y a un elevado desempleo juvenil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano paso a paso en 2026? Así puedes hacerlo por internet, WhatsApp o teléfono

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones. Foto: IA / NASA

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones

EFE

Alerta en EU: se desploman las green cards y se disparan arrestos masivos de inmigrantes

Trabajo en Canadá. Foto: iStock

Buscan mexicanos para trabajar en Canadá: Pagan $36,000, piden primaria y no es necesario hablar inglés