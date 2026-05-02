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De acuerdo con el portal Bloomberg, un tribunal chino determino que las empresas del país no podrán despedir a los empleados por ser sustituidos por la inteligencia artificial.
El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, dio a conocer un hecho ocurrido en el este de China, en el que una empresa dedicada a la tecnología había despedido ilegalmente a uno de sus empleados después de que se negara a aceptar un descanso por habar sido automatizado por IA.
"Los motivos de despido alegados por la empresa no entraban dentro de las circunstancias negativas, como la reducción de tamaño de la empresa o las dificultades operativas, ni cumplían la condición legal que hacía 'imposible continuar con el contrato de trabajo", declaró el tribunal en la nota fechada el pasado 28 de abril.
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La determinación del Tribunal fue tomada en un momento en el que las empresas chinas se encuentran trabajando para impulsar e implementar sistemas de IA como parte de una estrategia del Estado para dominar la nueva tecnología.
Asimismo, miembros del Partido Comunista Chino han indicado que se tiene que dar prioridad a la estabilidad en el mercado laboral en China, mientras que la economía del país se encuentra en desaceleración y a un elevado desempleo juvenil.
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