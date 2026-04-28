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Nueva York.- acordó permitir que el Pentágono utilice sus herramientas de (IA), una decisión que sale a la luz apenas un día después de que más de 600 empleados exigieran a la cúpula directiva vetar este tipo de acuerdos militares.

Según indica este martes The Wall Street Journal, el gigante tecnológico dio luz verde al de EU para operar con su tecnología en secreto, aunque incluyó cláusulas contractuales especificando que su IA no está destinada a la vigilancia masiva nacional ni al desarrollo de armas totalmente autónomas.

El lunes, 600 trabajadores firmaron y enviaron una misiva al director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, para detener cualquier colaboración clasificada con el Ejército.

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"Queremos que la IA beneficie a la humanidad, no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina", señalaron los trabajadores en la carta, a la que tuvo acceso The Washington Post.

A principios de año, el Pentágono rompió lazos con Anthropic después de que la compañía intentara añadir una cláusula para evitar que su tecnología se usara en vigilancia masiva o armas letales autónomas.

No obstante, tras la noticia, OpenAI (empresa de IA que creó ChatGPT) firmó un acuerdo con el Pentágono.

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Los modelos de Anthropic han sido utilizados durante la guerra en Irán y en la operación para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Google se retiró anteriormente de una colaboración militar que utilizaba sus productos de IA, denominada Proyecto Maven, tras una fuerte reacción negativa por parte de sus empleados en 2018.

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