El gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a todos aquellos usuarios de redes sociales que critiquen las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas () y está exigiendo a plataformas como Google, Reddit, Discord y Meta (dueña de Facebook e Instagram) información sobre ellos, informó el medio estadounidense The New York Times.

El diario, que cita como fuente a funcionarios de gobierno y empleados tecnológicos al tanto de las solicitudes, señaló que en los últimos meses, esas plataformas han recibido cientos de citaciones administrativas del . Entre la información que se les pide están nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos de los usuarios que critican los operativos del ICE.

Los funcionarios dijeron al medio que Google, Meta y Reddit cumplieron con algunas de las solicitudes, y que en las citaciones, el DHS ha pedido a las empresas identificar los detalles de las cuentas que no tienen el nombre de una persona real y que han criticado al ICE o señalado la ubicación de los agentes del ICE.

El Times dijo haber visto dos citaciones que se enviaron a Meta en los últimos seis meses. Las empresas tecnológicas, que pueden elegir si proporcionan o no la información, han afirmado que revisan las solicitudes del gobierno antes de cumplirlas. Algunas de ellas notificaron a las personas sobre las que el gobierno había solicitado datos y les dieron entre 10 y 14 días para impugnar la citación ante los tribunales.

“El gobierno se está tomando más libertades que antes”, dijo al Times Steve Loney, abogado supervisor senior de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Pennsylvania. “Es un nivel completamente diferente de frecuencia y falta de responsabilidad”. Durante los últimos seis meses, el Sr. Loney ha representado a personas cuya información de cuentas de redes sociales fue solicitada por el DHS.

Manifestantes durante una protesta contra ICE organizada por estudiantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia. Foto: AP (Luca Bruno).
Manifestantes durante una protesta contra ICE organizada por estudiantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia. Foto: AP (Luca Bruno).

Al ser cuestionado sobre las citaciones por el Times, el DHS se limitó a decir que tenía “amplia autoridad administrativa para emitir citaciones”. En los tribunales, los abogados de la agencia han alegado que buscan información para ayudar a mantener la seguridad de los agentes del ICE sobre el terreno.

Google asegura que protege la privacidad de sus usuarios

A través de un comunicado, un portavoz de Google dijo al Times que “cuando recibimos una citación, nuestro proceso de revisión está diseñado para proteger la privacidad de los usuarios y cumplir al mismo tiempo con nuestras obligaciones legales”.

Añadió que “informamos a los usuarios cuando sus cuentas han sido citadas, a menos que exista una orden judicial que nos impida hacerlo o se den circunstancias excepcionales. Revisamos todas las demandas legales y rechazamos aquellas que son excesivamente amplias”. Meta, Reddit y Discord se negaron a hacer comentarios al medio estadounidense.

En el pasado, plataformas de redes sociales han rechazado las solicitudes del gobierno sobre información de los usuarios. En 2017, Twitter (ahora X) demandó al gobierno federal para detener una citación administrativa que le pedía que desvelara una cuenta crítica con la primera administración de Donald Trump. La citación fue posteriormente retirada.

La segunda administración Trump se ha mostrado más restrictiva con quienes critican la actuación del gobierno, principalmente el ICE, blanco de polémicas por sus redadas migratorias.

El mes pasado, el zar fronterizo Tom Homan dijo en Fox News que estaba presionando para “crear una base de datos” de personas que habían sido “detenidas por interferencia, obstrucción y agresión”.

