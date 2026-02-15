Más Información

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Piden poner fin a las redes familiares en cargos del gobierno

Cierre de frontera sigue afectando a ganaderos de Chihuahua

Crece cifra de mujeres que buscan refugio

Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

¡Vaya intensísimos y muy variados días!, por Lázaro Azar

Chicago. — Una adolescente de Chicago que alzó la voz para pedir la liberación de su padre después de que agentes de inmigración lo detuvieron el otoño pasado en un caso de deportación murió tras luchar contra una forma rara de cáncer.

Ofelia Giselle Torres Hidalgo, de 16 años, murió el viernes por un rabdomiosarcoma alveolar en etapa 4, informó la familia en un comunicado. El funeral fue privado.

A la adolescente le diagnosticaron en diciembre de 2024 la agresiva forma de cáncer de tejidos blandos y estaba recibiendo quimioterapia y radioterapia.

Un juez de inmigración en Chicago determinó tres días antes de la muerte de Ofelia que su padre, Rubén Torres Maldonado, un mexicano, tenía derecho de manera condicional a recibir la “cancelación de la deportación” debido a las dificultades que su expulsión causaría a sus hijos, que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses, según el comunicado enviado por un abogado que representa a Torres Maldonado.

El fallo le brinda a Torres Maldonado una vía para convertirse en residente permanente legal y, eventualmente, obtener la ciudadanía estadounidense, señaló el comunicado.

Ofelia estuvo presente por Zoom en la audiencia de la semana pasada.

“Ofelia fue heroica y valiente ante la detención por parte del ICE y la amenaza de deportación de su padre”, afirmó Kalman Resnick, abogado de Torres Maldonado. “Lamentamos la muerte de Ofelia, y esperamos que sirva de ejemplo para todos nosotros sobre cómo ser valientes y luchar por lo que es correcto hasta nuestro último aliento”.

Torres Maldonado, de 40 años, pintor y renovador de viviendas, fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot en los suburbios de Chicago, mientras la zona era el centro de una importante ofensiva migratoria denominada “Operación Midway Blitz”, que comenzó a inicios de septiembre.

Ofelia estaba en tratamiento cuando apareció en octubre en un video publicado en una página de GoFundMe creada para la familia.

“Mi papá, como muchos otros padres, es una persona trabajadora que se despierta temprano en la mañana y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, expresó en el video. “Me parece muy injusto que se esté atacando a familias inmigrantes trabajadoras solo porque no nacieron aquí”.

Asistió en silla de ruedas a una audiencia de su padre en octubre. Los abogados de la familia le dijeron a un juez en ese momento que a ella le dieron el alta del hospital apenas un día antes del arresto de su padre para que pudiera ver a familiares y amigos. Agregaron que Ofelia no pudo seguir con el tratamiento “por el estrés y la interrupción”.

Los abogados de Torres Maldonado solicitaron su liberación mientras su caso de deportación avanzaba en el sistema. Un juez ordenó una audiencia de fianza después de dictaminar en octubre que su detención era ilegal y violaba los derechos al debido proceso de Torres Maldonado.

Más tarde, un juez citó la falta de antecedentes penales de Torres Maldonado al permitir su liberación con una fianza de dos mil dólares.

Los abogados indicaron que Torres Maldonado ingresó a Estados Unidos en 2003. Él y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo menor.

El Departamento de Seguridad Nacional alegó que Torres Maldonado ha vivido ilegalmente en Estados Unidos durante años y que tiene un historial de infracciones de tránsito, entre ellas conducir sin una licencia válida, sin seguro y por exceso de velocidad.

