Minneapolis.- Las autoridades federales abrieron una investigación penal sobre si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre un tiroteo en Minneapolis el mes pasado, mientras se retiraban todos los cargos contra dos hombres venezolanos.
El director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, informó que su agencia había abierto una investigación conjunta con el Departamento de Justicia después de que videos revelaran que “el testimonio bajo juramento proporcionado por dos agentes por separado parece haber ofrecido declaraciones falsas" sobre los disparos contra uno de los hombres venezolanos.
Fiscales federales en Minneapolis retiraron los cargos contra los hombres venezolanos acusados de agredir a agentes de ICE.
