Más Información

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

CJNG ataca a policías municipales de Epitacio Huerta, Michoacán; hay tres elementos lesionados y dos delincuentes abatidos

CJNG ataca a policías municipales de Epitacio Huerta, Michoacán; hay tres elementos lesionados y dos delincuentes abatidos

La golpiza a Nicole y el apuñalamiento a Jeremy; los casos de agresiones a estudiantes que marcan a secundaria en Tláhuac

La golpiza a Nicole y el apuñalamiento a Jeremy; los casos de agresiones a estudiantes que marcan a secundaria en Tláhuac

Minneapolis.- Las autoridades federales abrieron una investigación penal sobre si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre un tiroteo en el mes pasado, mientras se retiraban todos los cargos contra dos hombres venezolanos.

El director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, informó que su agencia había abierto una investigación conjunta con el Departamento de Justicia después de que videos revelaran que “el testimonio bajo juramento proporcionado por dos agentes por separado parece haber ofrecido declaraciones falsas" sobre los disparos contra uno de los hombres venezolanos.

Fiscales federales en Minneapolis retiraron los cargos contra los hombres venezolanos acusados de agredir a agentes de ICE.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Puedes aplicar a la visa H‑2B? Estos países tienen luz verde para trabajar en Estados Unidos

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México