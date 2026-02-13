El presidente estadounidense Donald Trump respondió que "la gente aprende" cuando fue cuestionado sobre el manejo de esta semana del secretario de Transporte, Sean Duffy, por el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas.

Duffy sabía de antemano que la Administración Federal de Aviación (FAA) cerraría el espacio aéreo, "pero no se lo dijo a nadie", declaró un funcionario a CNN. Posteriormente, declaró a altos funcionarios de la Casa Blanca que conocía el anuncio con antelación, añadió el funcionario.

Otra fuente, siempre según el medio, defendió firmemente a Duffy el jueves y negó que la FAA haya mantenido a la Casa Blanca en la oscuridad.

La FAA cerró el Aeropuerto Internacional de El Paso durante aproximadamente cuatro horas, lo que afectó a muchos vuelos comerciales y de carga.

Lee también ¿Qué provocó el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas?; operativo con láser antidrones encendió alertas

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo afectó a El Paso, Texas, y a Santa Teresa, en Nuevo México. Foto: Ap

La medida, revocada después por aparente orden de la Casa Blanca, provocó decenas de cancelaciones, desvíos y retrasos, y la restricción fue retirada horas después, asegurando que no se había identificado una amenaza concreta.

Para aumentar la confusión sobre el incidente, varios medios informaron que el cierre del espacio aéreo se debió al uso de un láser antidrones para derribar lo que, aparentemente, no era una aeronave no tripulada, sino un globo de helio.

Exigen explicaciones por cierre de espacio aéreo en El Paso

Varios legisladores estadounidenses han exigido este jueves respuestas por el sorpresivo cierre, entre ellos el senador demócrata Jack Reed quien dijo a medios locales que una medida tan extrema "no puede ser descartada como un malentendido" y reclamó a la FAA y al Departamento de Guerra una explicación consistente de los hechos y de cómo se coordinan las agencias en decisiones de seguridad aérea.

Lee también Legisladores de EU exigen explicaciones por cierre aéreo en El Paso; denuncian incertidumbre, caos y falta de información

"Los relatos contradictorios de diferentes partes del gobierno solo profundizan la preocupación pública", añadió Reed.

Por su parte, el republicano Ted Cruz también solicitó una citación clasificada, señalando que "los detalles de lo que exactamente ocurrió sobre El Paso son poco claros" y que se necesita transparencia sobre si la acción fue una incursión, una misión de entrenamiento u otra situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc