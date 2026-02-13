Más Información

Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

La golpiza a Nicole y el apuñalamiento a Jeremy; los casos de agresiones a estudiantes que marcan a secundaria en Tláhuac

El presidente estadounidense Donald Trump respondió que "la gente aprende" cuando fue cuestionado sobre el manejo de esta semana del secretario de Transporte, , por el cierre del espacio aéreo en .

Duffy sabía de antemano que la Administración Federal de Aviación (FAA) cerraría el espacio aéreo, "pero no se lo dijo a nadie", declaró un funcionario a CNN. Posteriormente, declaró a altos funcionarios de la Casa Blanca que conocía el anuncio con antelación, añadió el funcionario.

Otra fuente, siempre según el medio, defendió firmemente a Duffy el jueves y negó que la FAA haya mantenido a la Casa Blanca en la oscuridad.

La FAA cerró el Aeropuerto Internacional de El Paso durante aproximadamente cuatro horas, lo que afectó a muchos vuelos comerciales y de carga.

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo afectó a El Paso, Texas, y a Santa Teresa, en Nuevo México. Foto: Ap
La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo afectó a El Paso, Texas, y a Santa Teresa, en Nuevo México. Foto: Ap

La medida, revocada después por aparente orden de la Casa Blanca, provocó decenas de cancelaciones, desvíos y retrasos, y la restricción fue retirada horas después, asegurando que no se había identificado una amenaza concreta.

Para aumentar la confusión sobre el incidente, varios medios informaron que el cierre del espacio aéreo se debió al uso de un láser antidrones para derribar lo que, aparentemente, no era una aeronave no tripulada, sino un globo de helio.

Exigen explicaciones por cierre de espacio aéreo en El Paso

Varios legisladores estadounidenses han exigido este jueves respuestas por el sorpresivo cierre, entre ellos el senador demócrata Jack Reed quien dijo a medios locales que una medida tan extrema "no puede ser descartada como un malentendido" y reclamó a la FAA y al Departamento de Guerra una explicación consistente de los hechos y de cómo se coordinan las agencias en decisiones de seguridad aérea.

"Los relatos contradictorios de diferentes partes del gobierno solo profundizan la preocupación pública", añadió Reed.

Por su parte, el republicano Ted Cruz también solicitó una citación clasificada, señalando que "los detalles de lo que exactamente ocurrió sobre El Paso son poco claros" y que se necesita transparencia sobre si la acción fue una incursión, una misión de entrenamiento u otra situación.

