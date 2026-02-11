Más Información

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

La mañanera de Sheinbaum, 11 de febrero, minuto a minuto

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas

En 40 días, más de 2 mil 400 casos de sarampión

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

La presencia de drones de obligó a anunciar un cierre de 10 días del espacio aéreo en , informó este miércoles el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

En un post en X, Duffy indicó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Guerra “actuaron con rapidez para hacer frente a la incursión de un cartel de drones”.

Añadió que “la amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”.

Por tanto, confirmó que “las restricciones se han levantado y se están reanudando los vuelos normales”.

Ni Duffy ni otros funcionarios de la administración que confirmaron la presencia de drones de un cártel mexicano, violando espacio aéreo estadounidense, detallaron las medidas que se tomaron para inutilizar los drones, o cuántos estuvieron involucrados.

"No hay ninguna amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad", declaró la FAA al levantar el cierre.

La restricción, que entró en vigor a las 23:30 h (hora local) de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 h (hora local) del 20 de febrero, abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México. El breve cierre no incluyó el espacio aéreo mexicano.

La FAA dijo, al anunciar el cierre, que la zona se clasificaba como “espacio aéreo de defensa nacional” y advirtió de que “el gobierno podría utilizar la fuerza letal” contra una aeronave en vuelo si “se determinaba que esta suponía una amenaza inminente para la seguridad”. El aeropuerto al otro lado de la frontera con Juárez, México.

Aerolíneas como United Airlines y Southwest habían anunciado la suspensión de sus operaciones en ese aeropuerto, que presta servicio a una amplia franja del oeste de Texas y el este de Nuevo México, y ofrecieron cancelaciones y modificaciones sin costo a sus clientes.

Al anunciarse la reapertura, Southwest pidió en un comunicado a sus clientes confirmar el estatus de sus vuelos, y subrayó que “nada es más importante para Southwest que la seguridad de sus clientes y empleados”.

De haberse extendido los 10 días programados, el cierre habría causado interrupciones significativas.

El Paso, una ciudad fronteriza con casi 700 mil habitantes y más grande si se incluye el área metropolitana circundante, es un centro de comercio transfronterizo clave.

mcc

