Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificará el mensaje de alerta que se envía a los celulares cuando hay un riesgo para la población.

Actualmente, el para los casos de emergencia envía un mensaje que dice “Alerta Presidencial”, el cual se cambiará por otro texto.

Con el objetivo de “garantizar que los mensajes de alerta sean percibidos por la población como instrumentos de protección civil y gestión de riesgos, independientemente de la autoridad que los emita”.

Lee también

También se convoca a la población, especialistas, concesionarios y fabricantes a participar en la consulta pública para modificar los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común, cuya recepción de propuestas cerrará el 16 de febrero.

La CRT explicó que para estos cambios se considerarán tres tipos de alerta: Máxima, extrema y grave, cada uno de los cuales tendrá un mensaje en específico.

Las bases de participación están disponibles en , la cual concluirá el 16 de febrero.

Lee también

Se modificarán los Lineamientos porque actualmente se estableció que los mensajes son autorizados por la Presidencia de la República, cuando en realidad el Lineamiento establece que la la encargada de enviar los mensajes de alerta a los concesionarios, toda vez que los eventos de emergencia pueden ocurrir en cualquier momento.

La CRT aseguró que "resulta necesario reflejar claramente el mensaje que se difunde a la población", por lo que la consulta pública estará abierta por 10 días.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]